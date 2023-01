Le programme Erasmus bénéficie à l'ensemble de l'enseignement agricole que ce soit pour des mobilités étudiantes, des projets impliquant des établissements scolaires ou encore des collaborations pour former les professeurs.

Entre 2014 et 2020, 37 300 élèves, étudiants, professeurs, formateurs et personnels de l’enseignement agricole ont bénéficié d’une mobilité d’Erasmus+ dans le cadre des formations agricoles. C’est deux fois plus que la période précédente. C’est ce qu’indique "Toute l’Europe" dans un article publié le 20 janvier 2023.

3 % des effectifs nationaux

Chaque année, 6 000 étudiants de l’enseignement agricole quittent la France pour une mobilité Erasmus+. L’enseignement agricole représente 3% des effectifs nationaux d’Erasmus. Et, 8,4 % des financements nationaux du programme sont tournés vers les filières agricoles et 10 % des mobilités sont effectuées par des bénéficiaires issus de l’enseignement agricole.

Un prix Erasmus au TIEA

Mais les mobilités ne sont pas les seules à obtenir des financements Erasmus. "Entre 2014 et 2020, plus de 1000 projets Erasmus+ impliquant des établissements dans le domaine de l’agriculture ont été sélectionnés", précise Toute l’Europe. Par exemple, depuis l’an passé à l’occasion du Trophée international de l’enseignement agricole (TIEA) 2022 au Salon international de l’agriculture, un prix Erasmus+ est remis.

Ce prix Erasmus+ vise à récompenser un établissement agricole concourant au TIEA pour son ouverture à l’Europe et à l’international. En 2022, c’est le Legta de Crézancy qui a remporté le prix d’une valeur de 3000 euros. Cette somme a servi à financer un voyage d’études dans un État européen.