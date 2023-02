Une étude publiée le 20 janvier 2023 a analysé la consommation locale française, sous l’aspect territorial et social. Il en ressort un découpage de la France en identités culturelles. Un tremplin pour la chaîne alimentaire locale après le boom de l’inflation ?

La fondation Jean Jaurès, en partenariat avec l’IRI, une entreprise d'analyse des données de la consommation, et le consultant Philippe Goetzmann, a publié le 20 janvier 2023 une étude sur les produits locaux en grande consommation alimentaire. Elle révèle une organisation du pays en 31 bassins de consommation marqués culturellement. Pour répondre à la demande en produits locaux, les experts suggèrent d'adapter leur communication et de consolider les liens entre les industries et pouvoirs publics.

Des territoires à forte identité alimentaire

L’analyse de données en sortie de caisse fournis par l’IRI a permis de régionaliser les types de produits et de marques consommés localement. Ces 31 bassins ne sont « pas sans rappeler la carte des provinces de France de l’Ancien Régime », suggèrent les experts.

Les territoires périphériques et à forte identité culturelle sont les plus marqués par la consommation alimentaire locale, explique l’étude, comme la Bretagne, l’Alsace, puis le Nord. Suivent ensuite les mégarégions Sud-Ouest (Pays basque, Landes-Béarn, Gascogne, Midi toulousain, Roussillon), Sud-Est (Provence-Cévennes, Corse, Languedoc, Côte d’Azur) et Rhône-Alpes (Savoie, Pays lyonnais-Dauphiné, Beaujolais-Forez, Bourgogne, Franche-Comté). Le centre de la France (Charentes, Poitou, Limousin-Auvergne, Pays nantais-Anjou, Berry-Sologne, Pays rennais, Maine, Normandie, Aire francilienne, Champagne, Lorraine, Picardie) est moins marqué par la consommation locale.

Pour le Grand Paris, la consommation alimentaire a peu d’identité propre et le local est moins présent. « La Bretagne administrative se trouve amputée du Pays rennais qui, très connecté à la capitale, s’avère plus proche de la consommation du Grand Paris », ajoutent même les experts.

© IRI - La cartographie révèle un découpage en 31 bassins de consommation locale.

L'industrie en renfort du local

En analysant les résultats d’opinion de l’IRI, les experts révèlent que 51 % des Français souhaitent plus d'aliments locaux, devançant les autres critères d’origine, de qualité ou de composition. C’est un aspect qui « transcende toutes les catégories de consommateurs », déclare l’étude.

Malgré une présence faible sur les marchés, principalement à cause de leur « prix au-dessus du marché », les produits locaux vont prendre de l’ampleur après l'accroissement très rapide de l’inflation, prétendent les experts, convaincus que « la coopération de la chaîne alimentaire et la décentralisation sont essentielles » pour consolider le phénomène.

Contacté par téléphone, Philippe Goetzmann, l’un des experts de l’étude, déclare que la disparition progressive des catalogues papier nationaux pourrait en retour faciliter la communication de produits locaux, moins armés face aux grandes références. Il incite également les pouvoirs publics à collaborer avec les industriels de l'agroalimentaire pour répondre efficacement à la demande. "La clé du local se situe certes dans l’agriculture, mais encore plus dans l’industrie", déclare le rapport.