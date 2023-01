Malgré une hausse record des défaillances en 2022, + 10,6 % par rapport à 2021, les entreprises agricoles résistent mieux qu’avant la crise sanitaire, d’après une étude du cabinet Altares. La reprise post-Covid a été marquée par une réduction des aides d’État, par l’envolée des prix et par les retards d’approvisionnement.

Avec 994 défaillances d’entreprises, le secteur agricole a été mis à mal en 2022 si on compare ce chiffre aux 899 défaillances enregistrées en 2021, selon les données publiées le 17 janvier 2023 par le cabinet Altares, soit une hausse 10,6 % par rapport à 2021. C'est toutefois moins que le niveau d’avant Covid. On comptait 1 151 faillites en 2019, 1 400 en 2018 ou encore 1 300 en 2017.

Les ouvertures en redressement restent majoritaires (539 sur 994) par rapport aux liquidations (423). Les sauvegardes se maintiennent en queue de peloton (32).

222 défaillances en Nouvelle-Aquitaine

© GFA

Par région, la Nouvelle-Aquitaine enregistre le plus de défaillances d’exploitations, culture et élevage compris (222). C’est la deuxième région en nombre d’exploitation (64 200 exploitations en 2020 selon Agreste). La première, l’Occitanie (64 370 exploitations), s’en tire à peine mieux avec 107 défaillances.

À noter que les défaillances des entreprises dans les activités « chasse, pêche, forêt » sont ici exclues.

Pour les entreprises, la fin du « quoi qu’il en coûte » n’est pas cataclysmique

En 2022, 42 514 défaillances d’entreprises ont été enregistrées, tous secteurs confondus, soit 50 % de plus qu’en 2021 (28 371 défaillances). C’est la plus forte hausse annuelle jamais connue selon Altares. Toutefois, l’année 2021 avait été marquée par la reprise économique et les aides massives de l’État aux entreprises, rappelle le cabinet.

Les chiffres d’avant Covid en témoignent : on compte 18 % de défaillances de moins en 2022 qu’en 2019 (52 000). La hausse est d’ailleurs de 1 % par rapport à la moyenne décennale (42 028 défaillances). « Si le cataclysme n’a pas eu lieu, le rythme est plus soutenu qu’envisagé » modère Altares.