Une centaine d’agriculteurs étaient rassemblés ce vendredi 6 janvier 2023 devant la Draaf Occitanie à Toulouse (Haute-Garonne). Les manifestants ont obtenu que la carte des zones intermédiaires soit redessinée.

"C’est une victoire syndicale!", s’exclame Jean-François Lamasset, le président de la FDSEA de Haute-Garonne. Lui et trois autres représentants sortaient d’un entretien avec Florent Guhl, le directeur de la Draaf Occitanie, soutenus par une centaine d’agriculteurs rassemblés devant la cité administrative, à Toulouse. Tous demandaient que la carte des zones intermédiaires soit revue, puisque "plus de la moitié du département en était exclue au contraire de ce qu’avait promis le ministre", regrettait Axel Tran-Van, membre du bureau de la FDSEA. Et ils ont obtenu gain de cause.

« On partagera le gâteau »

"On ne laissera aucun céréalier et éleveur de plaine au bord de la route", se félicite Jean-François Lamasset. Le syndicat doit donner, dans les jours prochains, la liste des communes qu’il souhaite voir intégrer à la carte. "Ensuite, on partagera le gâteau", bref les aides, anticipe le président de la FDSEA. Et d'ajouter : "le piémont pyrénéen n’y sera pas, parce qu’il est déjà surprimé". Les zones intermédiaires "aident les agriculteurs et leur permettent de bénéficier de certaines mesures agroenvironnementales" (MAEC).