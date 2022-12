Reconduite en 2022, l'aide à l'embauche d'un apprenti créée pendant le confinement laisse la place à une nouvelle aide en 2023.

Mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, en juillet 2020, l’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation va prendre fin le 31 décembre 2022, et va être remplacée par une nouvelle aide créée par un décret du ministère du Travail, du plein-emploi et de l'insertion publié au Journal officiel du 29 décembre 2022.

Les nouveautés de 2023

Une aide unique sera versée à toutes les entreprises pour la première année d’exécution des contrats. Peu importe si l'employé a atteint la majorité, le montant attribué s'élèvera à 6000 euros pour les moins de 30 ans. L'aide sera mise en place du 1er janvier au 31 décembre 2023. Jusqu’à présent, le montant des primes variait de 5 000 à 8 000 euros en fonction de l'âge des alternants. Les mineurs recevaient alors un montant minimum de 5000 euros.

Les démarches pour en bénéficier

À partir du 1er janvier 2023, les entreprises qui réalisent un contrat d’alternance doivent le transférer à leur opérateur de compétences (OPCO) chargé d'accompagnement les formations professionnelles. Le versement de l'aidese fera de façon automatique.