Ce n'est pas arrivé depuis 2018. Selon une publication de la MSA du 13 décembre 2022, en 2021, le nombre d'installation d'exploitants agricoles a augmenté de 11, 2 % par rapport à 2020. Au total 13 914 nouveaux chefs d'exploitation se sont installés, soit 1 406 de plus qu'en 2020. La MSA précise qu'un "effet rebond" s'opère sur l'année 2021 faisant suite à un report de nombreuses installations prévues en 2020 sur l'année suivante "pour des raisons administratives" dues à l'épidémie de Covid-19.

9 767 nouveaux installés étaient âgés moins de 40 ans et donc éligibles aux aides à l'installation, soit +10,2 % par rapport à 2020. 3 537 installations sont dites "tardives", c’est-à-dire pour des chefs d'exploitation de plus de 40 ans. Elles sont en augmentation de 14,8 % par rapport à 2020. 610 installations résultent d'un transfert entre époux.

4 chiffres à retenir

54,4 % des jeunes de moins de 40 ans et 43,9 % des installés tardifs le sont sous forme sociétaire;

34 hectares, c'est la superficie moyenne d'installation en 2021. Elle est en baisse depuis 2018;

39,4 % des installés en 2021 sont des femmes . Elles sont plus nombreuses à s'installer après 40 ans (50,1 % des installations) contre seulement 32,3 % des moins de 40 ans;

36,3 % des installés en 2021 — jeunes ou tardifs — se déclarent pluriactifs. Ce taux est légèrement supérieur à celui de 2020 (35,8 %).

Un taux de maintien fort en élevage bovin

"Parmi les chefs d’exploitation installés en 2015, 75 % le sont encore en 2021", précise la MSA. Le taux de maintien sur 6 ans est plus élevé pour les installés de moins de 40 ans (85 %) que pour les installations "tardives" (61 % pour les plus de 40 ans). Il existe également des disparités en fonction du type de production. Le taux de maintien sur 6 ans est parmi les plus élevés en bovins à viande et lait, à 84 %, contre seulement 67 % en maraîchage et floriculture, par exemple.