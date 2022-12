Pour le round de négociations de 2023, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à ne pas négocier sur les demandes de hausse de tarif liées à l'augmentation du coût de l'énergie pour les PME qui les fournissent.

Les représentants des enseignes de la grande distribution (1), ainsi que la Feef, (représentant les TPE/PME/ETI fabriquant les produits de consommation du quotidien ) et l'Adepale (association des entreprises de produits alimentaires élaborés) ont signé, le 8 décembre 2022, un pacte de solidarité commerciale pour les négociations de 2023.

Comme chaque année, les distributeurs et leurs fournisseurs ont jusqu'au 1er mars pour se mettre d'accord sur leurs tarifs. Si les négociations sont souvent houleuses, l'inflation risque de les rendre particulièrement tendues cette année.

Pas de négociation sur les coûts de l'énergie

"Concrètement, cet accord assure à toutes les PME qui négocieront avec les centrales d’achat des enseignes signataires que celles-ci ne négocieront pas, dans leurs prix d’achat, les hausses de prix demandées du fait de la hausse des coûts de l’énergie, dès lors que ces hausses seront effectivement documentées", détaille le communiqué du ministère de l'Économie. Ces engagements concernent à la fois les produits alimentaires et non alimentaires.

Les bonnes pratiques de négociation

Conclu sous l’égide d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, ce pacte a pour objectif de "mettre en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques de négociation, dans un contexte particulièrement difficile pour les industriels", explique le communiqué.

"Le pacte signé aujourd’hui est important pour les PME.[...] Ce dispositif vient compléter les guichets d’aide mises en place par le gouvernement", a déclaré Rolland Lescure, évoquant les aides mises en place par le gouvernement pour faire face à la hausse du prix de l'énergie.

Les pénalités logistiques encore sur la sellette

Autre point prévu dans le pacte, les distributeurs s'engagent, à nouveau, à ne pas appliquer de pénalités logistiques si les PME préviennent suffisamment en amont des difficultés de livraison qu’elles rencontrent.

"Les parties s’engagent par ailleurs à mettre en œuvre les nouveaux tarifs rapidement, sans attendre la date butoir des négociations fixée au 1er mars 2023", ajoute le communiqué.

Elargir aux entreprises de taille intermédiaire

"Cette Charte est destinée à fluidifier les négociations commerciales en cours qui s’annoncent compliquées dans le contexte de hausse de prix généralisée et de crise énergétique", commente la Feef qui salue l'initiative des ministres dans un communiqué du 8 décembre.

Il s'agit d'une 'première étape et doit s’inscrire dans une démarche de progrès afin d’inclure aussi les ETI (entreprises de taille intermédiaire) indépendantes de moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires dont les valeurs et le fonctionnement sont similaires aux PME ", souligne Léonard Prunier, président de la Feef.