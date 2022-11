Le commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, a tenu à remercier les agriculteurs ukrainiens pour "leurs courageux efforts et leurs sacrifices". Il a appelé la communauté internationale à poursuivre son soutien aux petites exploitations "essentielles à une agriculture productive".

Dans une allocution du 15 novembre 2022, Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural, a appelé l’Europe à poursuivre son soutien au secteur agricole ukrainien et en particulier aux petits agriculteurs. "Le moment est venu d'honorer le courage dont ils ont fait preuve et les sacrifices qu'ils ont consentis. Le moment est venu de défendre les agriculteurs ukrainiens."

I’m contributing to the public forum “Small peasant and farming households under the war and during post-war reconstruction of 🇺🇦 : political dialogue”.



The objective is to:

▪️recognise the role of small farmers and farming households as an integral part of 🇺🇦 food system,



/1 pic.twitter.com/0E0UXTIHkS — Janusz Wojciechowski (@jwojc) November 15, 2022

"Les agriculteurs ukrainiens ont défendu notre sécurité alimentaire"

Lors d'un forum public, le Commissaire européen a d’abord salué les "courageux efforts et la résilience" des agriculteurs ukrainiens qui sont parvenus à conserver "leur rôle crucial de grenier à blé de l’Europe et du monde. Pour cela, je vous remercie sincèrement", a-t-il ajouté en préambule.

Janusz Wojciechowski a ainsi sommé la Commission européenne à renforcer sa coopération avec l’Ukraine, à rapprocher le pays de l’Europe. "Depuis le début de la guerre, les agriculteurs ukrainiens ont défendu leur terre, leurs voisins et leur Nation. Ce faisant, ils nous ont défendus, dans l'Union européenne et à travers le monde, ils ont défendu notre démocratie et notre sécurité alimentaire.

Placer les petites fermes au cœur des préoccupations

En référence à l’accord conclu entre Kiev et Moscou sur les exportations de céréales ukrainiennes, le Commissaire européen a affirmé que la communauté des 27 "s’est efforcée de faire en sorte que les produits agricoles ukrainiens puissent atteindre tous les pays, en particulier ceux les plus exposés à l'insécurité alimentaire." Et de rappeler : "Depuis mai de cette année, plus de 14 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux et d'autres produits ukrainiens ont été exportés via notre initiative Solidarity Lanes.

Au-delà du défi mondial des exportations, Janusz Wojciechowski a assuré la Commission européenne de l’importance de "placer les petites fermes au cœur de notre vision". Les petites exploitations familiales étant "essentielles pour des zones rurales prospères et une agriculture productive".

Il a également réaffirmé le rôle de la politique agricole commune qui vise à "construire des systèmes agricoles plus résilients et durables au cours des prochaines années". "Nous ne pouvons pas construire seuls un système alimentaire plus durable, a-t-il jugé. Par conséquent, nous souhaitons partager ces objectifs avec l'Ukraine et avec nos partenaires à travers le monde. "

50 millions d’euros pour soutenir la production ukrainienne

Dans la suite de son discours, Janusz Wojciechowski a rappelé les engagements de la Commission européenne en faveur du secteur agricole ukrainien. Parmi les mesures prises, figure le lancement du projet "Réforme institutionnelle et politique pour l'agriculture paysanne", qui permet de prendre en compte les petites exploitations ukrainiennes à travers une nouvelle stratégie agricole et de développement rural.

À cela s’ajoute la somme de 50 millions d’euros pour le programme de subventions de soutien à la production. Le Commissaire européen s'est dit "très heureux qu'en septembre, environ 12 000 petites exploitations aient pu bénéficier de ce régime, avec un total de près de 22 millions d'euros déjà engagés".

En conclusion, Janusz Wojciechowski a expliqué que, "pour surmonter nos défis, présents et futurs, nous devons renforcer notre coopération et maintenir notre élan."