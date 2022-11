Le réseau des circuits courts et de l’agritourisme des chambres d’agriculture a des ambitions fortes pour les prochaines années : accompagner 12 000 agriculteurs et ouvrir 100 magasins sous leur enseigne.

Crée il y a 34 ans par les chambres d’agriculture, le réseau "Bienvenue à la ferme" compte 8 000 agriculteurs adhérents (qui réalisent un chiffre d’affaires global estimé à un milliard d’euros), et s'appuie sur 90 techniciens spécialisés.

Développer les services

Et le réseau entend garder "une longueur d’avance : nous voulons développer notre communication ainsi que nos prestations de conseil auprès des agriculteurs, qu’ils soient adhérents ou non. L’objectif est de passer de 10 800 agriculteurs accompagnés aujourd’hui à 12 000 à l’horizon 2025", explique Jean-Marie Lenfant, agriculteur dans l’Eure et président délégué de "Bienvenue à la ferme", lors d’un point presse le 15 novembre 2022.

Un Français sur deux connaît la marque

"Bienvenue à la ferme", qui se présente comme premier réseau agricole en circuit court et agritourisme, mise sur la communication digitale pour accroître sa notoriété. Déjà, un Français sur deux déclare connaître la marque "Bienvenue à la ferme", selon une étude Kantar de 2022. Et leur site Internet enregistre 400 000 visites en moyenne par mois, selon leur observatoire 2022.

Après les circuits courts avec l’offre "Mangez fermier" et l’agritourisme avec "Vivez fermier", la prochaine campagne de communication "Vous êtes les bienvenus" insistera sur le lien entre producteurs et consommateurs.

Cinq magasins sous enseigne "Bienvenue à la ferme"

En octobre 2021, les chambres lançaient la société "Fermes and Co" en partenariat avec la fondation Avril, le Crédit Agricole et la Banque Populaire. Au démarrage, trois magasins étaient sous l'enseigne "Bienvenue à la ferme". Ils sont aujourd'hui cinq magasins affiliés. "Nous prévoyons trois ouvertures au premier trimestre 2023, et 12 sur l'année", explique Patricia Sijilmassi, directrice générale de Fermes and Co. La société estime à 43 le nombre de projets possibles, et ne craint pas de se fixer un objectif de 100 magasins sous enseigne d'ici 2026.

Les affiliés (ou franchisés) payent un droit d’entrée de 20 000 € en cas de création d'un magasin (de 10 000€ en cas de reconversion) et une redevance de 2,9 % de leur chiffre d'affaires.