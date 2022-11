Malgré une baisse de la consommation des produits bio, le distributeur Biocoop veut intensifier sa ligne politique vers la transition écologique et le partage de la valeur.

"Notre objectif est de développer l'agriculture biologique, a introduit Pierrick de Ronne, le président de Biocoop, lors du point presse qu'il organisait le 9 novembre 2022. Et ce, malgré une situation de marché compliquée et en décroissance."

Un marché du bio « compliqué »

Entre janvier et septembre 2022, le marché des ventes bio en magasins spécialisés a reculé de 13 %, estime Pierrick de Ronne. En GMS, les ventes de bio ont chuté de 6 % tandis que l’offre a diminué de 10 %. Dans le même temps, l’inflation en GMS est de 8 % sur les produits bio contre 4,50 % chez Biocoop.

Le distributeur représente désormais 45,5 % du marché spécialisé, soit 2 points de plus que l’an dernier. Toutefois, l’enseigne qui compte 773 magasins, a dû fermer 25 de ses boutiques entre janvier et septembre 2022 et en a ouvert 40 nouvelles. "Nous prévoyons encore l’ouverture de deux ou quatre magasins et la fermeture d’une quinzaine d’ici la fin d’année", ajoute Sylvain Ferry, le directeur général de Biocoop.

Retour vers un marché de niche ?

"En 2015, beaucoup d’acteurs de la GMS et de l’agro-industrie se sont engouffrés dans le bio, commente Pierrick de Ronne. Ils ont permis au bio de sortir d’un marché de niche, cela a eu un effet levier intéressant. Mais aujourd’hui, ils l’abandonnent complètement."

Cette perte d’intérêt conduit à une diminution des ventes et à une dilution du label, note Biocoop qui pointe la montée du "zéro résidu de pesticides" ou du label Haute valeur environnementale (HVE).

"L’enjeu est aujourd’hui de développer la production biologique et de savoir si le bio va redevenir un marché de niche et redescendre en dessous des 5 % de la consommation alimentaire. Les magasins spécialisés ont un rôle important à jouer."

Biocoop conserve ses motivations politiques

À l’heure où 20 % de ces enseignes spécialisées sont rattachés à des grands distributeurs, tels qu’Intermarché, Casino ou Carrefour, Biocoop veut conserver son statut d’indépendant et poursuivre son ambition politique. "Biocoop ne dérogera jamais de sa raison d’être, martèle son président. On ne sacrifiera pas nos ambitions politiques."

L’enseigne souhaite notamment travailler sur trois items :