Lors de l'inauguration du Salon international de l'alimentation, le 15 octobre 2022, le ministre de l’Agriculture a été interrogé au sujet de la flambée des prix de l'énergie et le risque de délestage par de nombreux industriels de la filière laitière.

Dans le cas où l'alimentation électrique venait à être temporairement interrompue cet hiver, "nous avons veillé à faire en sorte que l'agriculture et l'agroalimentaire soient dans les sujets prioritaires", a répondu Marc Fesneau lors d'un point avec la presse.

Le ministre a aussi espéré que les discussions européennes prévues la semaine prochaine à Prague apporteraient "de la visibilité", notamment sur une potentielle décorrélation des prix du gaz et de l'électricité.

Le ministre de l'Agriculture a assuré que l'État viendrait en aide aux "industries agroalimentaires énergo-intensives" pour tenter de réduire leur facture énergétique. Une partie de ces hausses devra toutefois, selon lui, être "absorbée par le coût" — autrement dit, être répercutée dans le prix d'achat des produits par les supermarchés, puis dans le panier du consommateur.

Les professionnels de la bio tirent aussi la sonnette d’alarme

Dans un communiqué du 14 octobre 2022, les organisations bio (1) soulignent le boom du coût de l’électricité utilisée dans les installations de stockage, transformation ou conservation ; des coûts multipliés par trois pour les maraîchers et par cinq pour les céréaliers.

Danger sur notre souveraineté

Certains professionnels auraient donc changé de stratégie, en privilégiant la vente immédiate de leurs fruits et légumes, plutôt que le stockage. En grandes cultures, la Maison de la bio note une réduction de l’activité et éventuellement des fermetures de silos. Autant de risques pour notre souveraineté alimentaire et qui compromettent l’avenir des acteurs de la filière bio, indiquent les organisations.