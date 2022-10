Les Régions de France entendent jouer un rôle plus important pour la transmission des exploitations agricoles, alors que la réforme de la Pac lui donnera déjà plus de pouvoirs pour l'installation dès 2023.

« L’installation et la transmission sont la priorité des priorités pour les Régions », a insisté Lydie Bernard, présidente déléguée de la commission Agriculture de Régions de France, lors d’un point presse le 6 octobre 2022 à Paris. C’est aussi pour mieux répondre à cet objectif que les régions ont publié le même jour un rapport, accessible en ligne, qui présente un état des lieux des pratiques régionales et des attentes des acteurs de l'installation.

Depuis 2010, le nombre de fermes baisse en moyenne de 1,9% par an et d’ici à dix ans, le nombre de chefs d’exploitations va baisser de 50%, selon une étude du CGAAER de 2022.

"De grandes différences de DJA entre régions"

Dans la nouvelle programmation de la politique agricole commune (Pac), pour la période 2023-2027, l’État et les Régions se sont redistribués les rôles et les budgets. Les Régions recevront 700 millions d’euros du Feader qu’elles ont déjà répartis entre elles. Chacune doit maintenant arbitrer quels crédits européens et quels fonds propres elle affectera à ses priorités.

Pour accompagner l’installation et la transmission, la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) est l’un des outils. Dans la prochaine Pac 2023-2027, les Régions choisiront librement les profils à soutenir avec cette DJA (bio, agroécologie, hors cadre familial, type de production, etc.). « Il va y avoir de grandes différences de DJA entre régions, et ce n’est pas un problème », assume Lydie Bernard. Car, estime-t-elle, le soutien à l’installation ne se résume pas à cette aide de trésorerie.

De nombreux dispositifs régionaux

Les Régions peuvent en effet actionner d’autres leviers de la Pac, comme les aides aux investissements (via le plan de compétitivité PCAE) ou les programmes Leader (développement rural). Elles peuvent aussi utiliser des instruments financiers (prêts d’honneur, garanties), ou soutenir les « nouveaux agriculteurs » sur leurs fonds propres.

Elles essayent aussi de monter en puissance sur le volet de la transmission : il serait possible d'entreprendre des actions sur le foncier avec la Safer, ou encore du repérage des futurs cédants. « Pour connaître la politique agricole d’une région, il faut l’aborder transversalement», résume Lydie Bernard.