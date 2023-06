Les courtes fenêtres météorologiques couplées aux quantités toujours plus grandes à récolter nécessitent d’avoir une presse à balles rondes opérationnelle et performante quand les conditions lui permettent de travailler. La bonne mise en route de sa machine conditionne ainsi une saison avec un minimum de pannes et un bon débit de chantier.

L’attelage est la fondation d'un réglage réussi de la hauteur du pick-up. En effet, toutes les machines ne reposent pas sur des timons similaires. L’angle de celui-ci doit respecter certaines mesures précisées par le fabricant afin d’obtenir par la suite un réglage cohérent de la hauteur du bloc d’alimentation, au travail et au transport. La longueur de la prise de force s’adapte au précédent réglage afin de ne pas arriver en butée lors des manœuvres. La présence des caches et chaînes de sécurité sur cette dernière évite par ailleurs de nombreux accidents. Les bras de relevages, s’ils ne sont pas retirés, se positionnent pour ne pas gêner le timon et risquer des dommages ou la casse de leur système de verrouillage. Toujours dans la liaison tracteur-outil, maintenir les flexibles en place, mais sans surtension les préserve de l’usure ou des frottements.

Toutes les dents

Le bloc d’alimentation est la clé d’un flux régulier, gage d’un bon débit de chantier pour la machine. Une inspection du pick-up permet de détecter l’absence et la détérioration des peignes ou des garants. Ces derniers assurent un rôle de guide pour les peignes et de nettoyage du pick-up. Un manque ou une mauvaise position entraînent un salissement anormal des organes. Ensuite, certaines barres de supports de peignes peuvent se courber au fil des saisons. Un redressement ou un remplacement permettent d’éviter certains frottements avec les garants et les efforts sur les roulements. Le bon état du chemin de came garanti aussi un ramassage propre et régulier. Pour les machines équipées de systèmes de coupe. L’affûtage des couteaux en début de campagne évite une intervention en pleine saison. Faire tourner le rotor avec les couteaux en position travail permet en outre de s’assurer de leur bon positionnement et de l’absence de frottement avec les étoiles. Afin de limiter les casses liées aux corps étrangers, le bon fonctionnement des galets et ressorts de sécurité des couteaux est également un point de contrôle. À l’instar des garants du pick-up, les racleurs du rotor jouent un rôle de guide et de nettoyage, ainsi leur présence est essentielle. Ils peuvent être endommagés par l’ingestion d’un corps étranger, faisant d’eux de bons indicateurs.

Détecter le maillon faible

L’entraînement général de la machine nécessite des chaînes en bon état avec une tension ajustée. Une chaîne endommagée présente un jeu entre les maillons ou un niveau de flexion latérale anormal. Dans ce cas, un remplacement est privilégié pour ne pas endommager les pignons et roulements. À la mise en route comme pendant la saison, les constructeurs recommandent une lubrification des chaînes avec une quantité raisonnable mais régulière plutôt que de grosses lubrifications ponctuelles. L’usage d’une huile préconisée par le fabricant est encouragé, notamment avec l’utilisation de systèmes de lubrification automatique pour éviter tous risques de bouchage du circuit.

Pour les machines à chambre fixe comme celles à chaînes ou courroies, le contrôle des roulements des rouleaux peut être fait en les faisant tourner à vide ou en utilisant un levier pour détecter un jeu trop important. Avec des chambres à courroies, le bon fonctionnement des roulements prévient notamment du risque incendie. Leur position et leur état général évitent des casses au travail.

Prévenir les échecs de liages

Le liage de la botte, étape finale, constitue la plupart des interventions au cours de la saison. Pour le liage filet, se débarrasser de la rouille sur la plaquette de frein évite des points de frictions et des casses de filet. Pour tous les types de liage, l’affûtage ou le remplacement des couteaux assure une bonne fin de cycle. Pour le liage ficelle, des aiguilles en bon état et dans la bonne position permettent de réaliser un bon liage.

Avant de partir au champ, les constructeurs recommandent d’allumer la machine afin de détecter d’éventuels codes panne. En effet, même avec un contrôle minutieux des éléments mécaniques, la presse peut avoir développé un défaut électrique ou hydraulique au cours de l’hivernage. Pour l'entretien quotidien de la machine, le nettoyage au souffleur de feuille est encouragé. Un trop gros compresseur ou un lavage à l’eau peut créer de la rouille ou endommager certains éléments dont les circuits électriques.

Loris Coassin