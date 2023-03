Transition écologique, hausse des prix de l’énergie, réchauffement climatique… alors que la question de l’approvisionnement en électricité est plus que jamais d’actualité, l’installation de parcs photovoltaïques, en complément de l’activité agricole, est une possibilité offerte aux exploitants toutes filières confondues. Pour y voir plus clair et savoir comment en profiter, ce livre blanc détaille le parcours d’installation d’une centrale agrivoltaïque.

C’est officiel : en ce début de mois de février 2023, le Parlement vient d’adopter le projet de loi du Gouvernement sur l’accélération des énergies renouvelables. Ce texte s’inscrit dans le débat sur la transition écologique et vise à rattraper le retard pris par la France en matière de production énergétique décarbonée. Dans un contexte énergétique actuellement très tendu, cette loi insiste notamment sur le rôle essentiel de l’électricité solaire pour les années à venir. Il est prévu que les capacités de production photovoltaïque soient multipliées par dix au niveau national, avec comme objectif de dépasser les 100 gigawatts d’ici à 2050. Un niveau ambitieux qui devrait booster la filière et inciter encore davantage d’agriculteurs à s’intéresser à l’agrivoltaïsme. Gain économique Ce concept, relativement récent, séduit déjà. Le retour d’expérience des pionniers prouve qu’il est possible de maintenir une production agricole de qualité et l’installation d’équipements solaires sur une même parcelle. Outre un gain économique, l’agrivoltaïsme apporte son lot d’avantages. La présence de panneaux dans les champs a même, selon les cas, un impact positif sur la production agricole comme l’illustrent les résultats obtenus en production ovine : les structures protègent les animaux du froid à la mauvaise saison, de la chaleur durant l’été, et l’ombre et la fraîcheur qu’elles amènent sont aussi les bienvenues pour les prairies qui poussent plus longtemps. D’autres synergies similaires existent en maraîchage, vigne ou petits fruits. En adaptant la hauteur des panneaux par rapport au sol et les écartements entre les rangées, des installations ont également vu le jour sur des parcelles accueillant des volailles, des bovins, et même dans des parcelles de grandes cultures. Avant de se lancer dans un projet agrivoltaïque, mieux vaut cependant être en mesure de répondre à quelques questions : Quelles parcelles choisir ?

Comment concilier efficacement production agricole et électrique ?

Comment choisir le partenaire énergéticien ?

Quid de l’impact sur l’environnement ?

Sur le paysage ?

Quelles sont les conditions juridiques et financières pour réussir un tel projet ?

Aborder ces différents points permet ne pas tomber dans le panneau d'une offre trop alléchante. Être bien conseillé, c'est précisément l'objet de ce livre blanc, consacré à l'agrivoltaïsme. Cet ouvrage de synthèse détaille les 10 étapes du parcours à suivre pour mener à bien un projet pour, ensuite, en tirer tous les avantages.