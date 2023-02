Accompagner, facilement et gratuitement, la bonne utilisation des herbicides, pour en limiter l’impact. Tel est l’objectif de Quali’Cible®. Avec cet outil, les agriculteurs peuvent, en quelques clics, vérifier que la ou les spécialités herbicides choisies, seules ou en programme, sont adaptées au contexte de leurs parcelles et s’informer des dernières conditions d’application. Plus de 700 spécialités (*) pour 62 cultures sont disponibles.

Chaque fois qu’un agriculteur choisit un produit ou un programme de désherbage, il doit s’assurer que les conditions d’emploi sont compatibles avec ses parcelles et qu’il prend bien en compte les restrictions imposées de type : autorisation en mélange, ZNT, DVP, DSPPR...

Si l’étiquette des produits mentionne en détail toutes les conditions d’emploi liées à sa bonne utilisation, dans les faits, la décision se prend en amont pour un ensemble de produits qui seront employés seuls, en mélange ou en programme. L’accès direct aux données réglementaires et la mise à jour permanente de ces données est un élément essentiel pour ne pas se tromper et être sûr de ne pas être sanctionné en cas de contrôle.

Quel que soit le produit ou le programme, l’outil Quali’Cible®, accessible via son PC ou smartphone, permet de vérifier la compatibilité entre herbicides et la faisabilité de son programme, en prenant en compte les caractéristiques des parcelles identifiées par l’agriculteur. Ce service en ligne, pratique, facile à utiliser et gratuit, est centré sur un besoin des agriculteurs : sécuriser le désherbage de leurs parcelles de grandes cultures.

À utiliser en morte-saison... ou plus tard

Quali’Cible® recense plus de 700 herbicides sélectifs et adjuvants pour bouillie herbicide, homologués sur près de 62 cultures. Sûr et complet grâce à des données réglementaires actualisées au quotidien, cet outil simplifie l’accès aux informations essentielles pour le respect des bonnes conditions d’emploi de ces spécialités phytosanitaires. Comment ? Une fois sur le site (https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/), l’agriculteur qui crée son compte avec une simple adresse e-mail pourra consulter les conditions d'emploi de l'ensemble des herbicides grandes cultures. Il renseigne le nom du ou des herbicides choisis ainsi que les doses, il géolocalise et enregistre ses parcelles et l’outil lui indique alors les conditions à respecter, selon la localisation et certaines caractéristiques propres à chaque parcelle comme la présence de drainage, le taux d’argile ou le pH, si celles-ci ont été renseignées au préalable, ou des caractéristiques géographiques, comme la proximité aux points d’eau. De plus, Quali’Cible® calcule automatiquement l’IFT et donne une prévision météo à 4 jours.

Largement conseillé par les chambres d’agriculture, Quali’Cible® est également régulièrement cité par les instituts dans leurs publications. Si cet outil peut être consulté pendant la période de traitements, il se positionne aussi comme un allié pour préparer les programmes en morte saison : l’occasion d’affiner les commandes en éliminant peut-être quelques produits non adaptés au contexte géographique ou pédologique de certaines parcelles de l’exploitation.

Développé initialement pour les produits à base de prosulfocarbe et de S-métolachlore, Quali’Cible® est disponible sans création de compte, en accès direct, pour obtenir les conditions et recommandations d’emploi des herbicides à base de ces produits (dont la proximité des cultures non-cibles pour le prosulfocarbe et les recommandations liées aux zones à enjeux eau pour le S-métolachlore).