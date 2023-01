Comment la création variétale peut accompagner et faciliter le travail des agriculteurs dans un contexte de dérèglements climatiques, ainsi que de double défi alimentaire et environnemental ? C’est pour répondre à cette question que la Section Céréales à paille de SEMAE, l’interprofession des semences, et l’AGPB organisent, le 2 février, à Paris, une matinée de réflexion, sur le thème de « la création variétale au service de la ferme 2030 ». Onze personnalités du monde agricole interviendront lors de cet événement auquel nous vous offrons la possibilité de participer depuis chez vous.

Aux côtés des pratiques durables, les variétés, les semences et les plants concourent à rendre l’agriculture toujours plus performante, résiliente mais aussi rémunératrice pour les exploitants. Si les obstacles n’ont en effet pas manqué ces dernières années, la recherche en génétique a continué à s’adapter et à répondre aux attentes des agriculteurs. Triple enjeu Comment la création et la sélection variétale progressent pour limiter l’impact des dérèglements climatiques sur les cultures ? Quels progrès génétiques sont attendus pour réduire les intrants et les incidences de l’activité agricole sur l’environnement, sans contraindre les rendements ? Avec quels investissements ? Quelles sont les avancées en matière de réglementation des nouvelles technologies de sélection ? Trois tables rondes La Section Céréales à paille de SEMAE et l’AGPB organisent le 2 février 2023, à la Cité internationale universitaire de Paris, un colloque sur le thème de « La création variétale au service de la ferme 2030 ». Ce rendez-vous, articulé autour de trois tables rondes, sera l’occasion de montrer en quoi la recherche en matière d’amélioration des plantes offre des solutions aux agriculteurs pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Un point sera aussi proposé sur les débats réglementaires autour des nouvelles technologies de sélection variétale. Inscription et programme 09:30 : Introduction, Thierry MOMONT, Président de la Section Céréales à paille & Protéagineux de SEMAE

09:45 Changement climatique : quels outils dans nos fermes ?, avec Jean-Pierre COHAN, ARVALIS – Institut du végétal, Marin DESPREZ, Groupe Florimond Desprez, Denis JAMET, Agriculteur (Cher)

10:45 Agroécologie & Création variétale, avec Christophe BOIZARD, Agriculteur (Somme), Laurent GUERREIRO, RAGT 2N, et Yves MADRE, Farm Europe 11:20 Quelles innovations pour nos fermes en 2030 ?, avec Philippe MAUGUIN, INRAE, Stéphane JEZEQUEL, ARVALIS – Institut du végétal, et François ROLLIN, Limagrain

12:10 Conclusion avec Eric THIROUIN, président de l’AGPB Inscrivez-vous dès maintenant au colloque « La création variétale au service de la ferme 2030 » qui aura lieu le jeudi 2 février 2023 de 9h30 à 12h30