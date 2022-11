Hier, la pandémie questionnait la dépendance des états à une économie mondialisée. Aujourd’hui, notre souveraineté énergétique est remise en question par l’offensive russe en Ukraine. Dans ce contexte, auquel s’ajoutent les enjeux liés au réchauffement climatique, la nécessité de développer les énergies renouvelables est actée. La méthanisation poursuit ainsi son développement. Avec 1 065 unités de méthanisation en activité et 850 projets en cours de réalisation selon les derniers chiffres de FranceAgriMer, les spécialistes estiment notre capacité à produire du biogaz encore largement sous-exploitée… et pointent une vraie opportunité pour les agriculteurs.

« Développer une unité de méthanisation c’est se diversifier, créer une nouvelle activité économique, explique Maurice Quaak, agriculteur à Chaume-en-Brie (Seine-et-Marne), dirigeant de la société Bioenergie de la Brie et vice-président de l'Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF). C’est aussi produire de l’énergie verte, pour son territoire, et ça, on sait que ça a de l’importance aujourd'hui en tant qu’enjeu social et environnemental. »

Du projet à l’ouverture de la vanne, associer un méthaniseur à l’activité agricole ne se fait, cependant, pas en un claquement de doigts. Comment le lancer ? Quelles réflexions mener en amont ? Quels pièges éviter, quels financements aller chercher ? Les invités de la première partie des rencontres de la méthanisation, organisées par la France Agricole Factory, ont abordé ces étapes de la construction d’un projet : Mauritz Quaak, Jérôme Hoerner, expert en transition énergétique pour le CIC Est, au sein du groupe Crédit Mutuel, Antoine Jacob et Armelle Sfiligoï, respectivement directeur commercial énergies et ingénieure projet méthanisation chez Arkolia énergies et Bruno Gentil, agriculteur en Isère et président de l’unité Couleurs métha.

5 points clés avant d’aller plus loin dans un projet de méthanisation :

Sécuriser la maîtrise du foncier pour l’emplacement envisagé;

Estimer la disponibilité des intrants sur l’exploitation et son territoire;

Vérifier la distance de raccordement au réseau de gaz;

Réfléchir au plan d’épandage du digestat;

Aller voir ailleurs comment ça se passe !

« Économiquement, c’est aussi estimer sa capacité à lever un emprunt, prévient Jérôme Hoerner, représentant du groupe bancaire CIC-Est, Crédit Mutuel et expert en transition énergétique. Il faut de l’apport pour mener à terme ce genre de projet, qui reste assez ambitieux. »

La méthanisation présente un intérêt à la fois économique et agronomique pour les agriculteurs. « Le digestat est un moyen d’abaisser le coût de ses charges de fertilisation, illustre Grégory Moulis, directeur commercial de la coopérative Lur Berri, basée dans le sud-ouest de la France. Nous chiffrons cette économie de 100 à 200 € par hectare compte tenu du prix actuel des engrais. » Plus globalement, les voyants sont au vert pour la filière : de prochains changements réglementaires devraient revaloriser les tarifs de rachat, grâce notamment à la prise en compte de l'inflation et à l’obligation pour les fournisseurs d’incorporer un minimum de biogaz dans leurs approvisionnements.

L'acceptabilité sociale, un volet à bien préparer

Des perspectives prometteuses qui se heurtent toutefois à une réalité vécue par de nombreux porteurs de projets : l’opposition de riverains et d’associations. Le plus souvent par méconnaissance, il arrive que des opposants à la méthanisation retardent le développement de projets. Comment convaincre et faire que les riverains se les approprient localement ? Un thème développé dans la deuxième partie de ces rencontres avec Natacha Lecerf, directrice du syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandres, Romain Batteux et Jean-Michel Geniez, directeur développement France chez TotalEnergies et responsable développement secteur Sud, Grégory Moulis, directeur commercial de la coopérative Lur Berri et Sébastien Bourdin, professeur en géographie économique, spécialiste du développement territorial.

Ce dernier, auteur avec ses étudiants de plusieurs études portant sur l’acceptabilité sociale de la méthanisation, l’affirme : le dialogue et la concertation sont indispensables pour désamorcer les conflits. Échanger le plus tôt possible permet notamment de lever les craintes. Il constate aussi que le plus souvent l’implantation d’une unité de méthanisation n’influe pas sur le prix de l’immobilier.