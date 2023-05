Durant trois jours à Manosque, 90 personnes en provenance de huit pays (Irlande, Grèce, Royaume-Uni, Turquie, Hongrie, Italie, Espagne et France) ont partagé leurs bonnes pratiques en matière de gestion des troupeaux ovins.

Près d’une centaine de solutions pour améliorer la rentabilité des troupeaux ovins à travers la gestion de la santé et de l’alimentation, c’est le résultat de trois ans de travail du réseau Eurosheep piloté par Pierre-Guillaume Grisot de l’Institut de l’élevage. EuroSheep est un programme d’échange européen sur les bonnes pratiques en matière de santé et d’alimentation des troupeaux ovins (viande et lait). Il organisait son séminaire final du 3 au 5 mai 2023 près de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les solutions sont décrites sur le site www.eurosheep.network.

Tous les acteurs de la filière (éleveurs, conseillers et techniciens, vétérinaires, chercheurs et scientifiques, enseignants…) de huit pays (Irlande, Grèce, Royaume-Uni, Turquie, Italie, Hongrie, Espagne et France) ont pris part ensemble aux réflexions pendant trois ans. Les solutions proposées ont dû passer l’épreuve des tests pour être retenues.

Ainsi, le petit guide des boiteries utilisé en Ecosse, et présenté le 3 mai 2023, sera bientôt disponible sur le site dans toutes les langues. Les bonnes pratiques pour la réalisation d'un pédiluve par exemple sont également décrites. Côté alimentation, un manuel reprend les bonnes pratiques de la gestion des agneaux à l'engrais.

Visite d'élevages

Chaque rencontre s'est appuyée sur la visite d'élevage. Le 3 mai 2023, le Gaec de la Grande Bastide à Saint-Justin (Alpes-de-Haute-Provence) à la tête de 2 400 brebis a montré comment il s'adapte au réchauffement climatique. Les trois associés ont en particulier investi dans une mélangeuse pour limiter le gaspillage. Le Gaec des collines aux montagnes à Caseneuve (Vaucluse) a eu l'opportunité de reprendre uen bergerie communale avec des surfaces dans le Vaucluse et a mis au point une organisation pour valoriser des estives à 200 km du site. Il a présenté aussi son "diable" pour transporter seul ses râteliers dans la bergerie.