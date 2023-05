Le pourcentage d’autonomie alimentaire imposé baisse de 55 % à 40 % en raison des conditions climatiques défavorables.

Le cahier des charges du label rouge « Agneau » s’adapte à la sécheresse. Le 28 avril 2023, le ministre de l’Économie et le ministre de l’Agriculture ont modifié temporairement l’arrêt relatif aux conditions de production. À compter du 4 avril 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, l’autonomie alimentaire de l’exploitation passe de 55 % minimum à 40 % minimum.

Systèmes transhumants non concernés

La cause ? Les conditions climatiques défavorables. En clair, le pourcentage de ressources servant à alimenter le troupeau qui doit être produit sur l’exploitation est abaissé à 40 %. Les systèmes pratiquant la transhumance, qui n’étaient pas concernés par l’arrêté originel imposant 55 % d’autonomie alimentaire ne sont donc pas non plus concernés par cette modification.