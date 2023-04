Deux ministères envisagent un retour des haies dans les zones rurales là où elles étaient présentes il y a cinquante ans.

Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, compte se rapprocher de sa collègue Bérangère Couillard, en charge de la biodiversité, pour bâtir dans les prochains jours un « pacte en faveur de la haie ». Cette rencontre prolonge la remise d’un rapport sur la haie écrit par le CGAAER, la cellule d’étude et de conseils interne au ministère de l’Agriculture. Il envisage la haie comme un levier de la planification écologique.

« Nous devons réimplanter des haies dans les paysages où elles étaient présentes il y a cinquante ans, comme dans les paysages où elles ne l’étaient déjà plus. La haie est une infrastructure agroécologique qui apporte des bénéfices non seulement dans toutes les dimensions environnementales (eau, biodiversité, sol, climat), mais également agronomiques et économiques, par la valorisation du bois qu’elle produit », affirme Marc Fesneau lors de la remise de ce rapport, le 24 avril 2023.

70 % des haies ont disparu

Selon cette étude, depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français. Sous l’effet conjoint du remembrement agricole et du déclin de l’activité d’élevage, la surface en haies et alignements d’arbres en France métropolitaine est en constante diminution. Or, les haies présentent des avantages à l’heure du changement climatique. Elles permettent une amélioration du rendement agricole et de la productivité des animaux : effet brise-vent, bien-être animal par l’ombrage, rétention des sols et lutte contre l’érosion, enrichissement des sols, lutte biologique, pollinisation. Elles rendent aussi des services écosystémiques : stockage de carbone, préservation du paysage, régulation de l’eau, préservation de la biodiversité et des corridors écologiques.

Quatre axes de travail

Les recommandations issues du rapport tracent quatre pistes d’amélioration :