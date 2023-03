La Fédération nationale bovine (FNB) pointe du doigt l’insuffisance de l’aide d’urgence pour les exploitations biologiques annoncée par le gouvernement. Le syndicat demande à l'Etat de réparer les pots cassés.

« La Fédération nationale bovine appelle le gouvernement à une réaction urgente à la hauteur de l’ampleur de la crise traversée par les éleveurs bovins allaitant bio, dont les pertes sont estimées à 70 millions d'euros, rien que sur l’année 2022 ! », s’indigne la FNB dans un communiqué de presse diffusé ce vendredi 31 mars 2023.

L’aide d’urgence est qualifiée de « goutte d’eau dans l’océan », par les agriculteurs. Si la situation se poursuit, les éleveurs craignent une « perte de potentiel importante de production de viande biologique, via l’arrêt et la déconversion massive des éleveurs bovins allaitants bio ».

La FNB réclame à l’État de donner aux producteurs biologiques les moyens de produire. « Le gouvernement doit avoir le courage d’une cohérence de politique en renforçant cette enveloppe d’aide d’urgence à un niveau digne de ce nom », déclare le syndicat.

Une aide minime face à la crise

L’édition de 2023 du Salon de l’agriculture avait servi de cahier de doléances pour la FNB. L’occasion pour la fédération de sonner l’alarme face à la crise vécue par les éleveurs bovins allaitants biologiques.

La FNB pose le bilan au cours du salon et dans un courrier adressé à la Première ministre, Élisabeth Borne. Le syndicat annonce 70 000 euros de perte. Les éleveurs relatent un « écart entre prix de revient et cotations FranceAgriMer de 1,92 euro par kilogramme pour une vache allaitante bio sur le second semestre de 2022 ». A contrario, le prix d’une vache allaitante standard est de 0,72 euro par kilogramme. La situation s’accompagne d’un décrochage de 20 % dans les abattages valorisés en bio depuis juillet 2022 ».

Le gouvernement avait réagi quelques jours après l’événement parisien en distribuant une aide de 10 millions d’euros pour l’ensemble des exploitations. Une réponse qui « n’est pas à la hauteur », selon la FNB.