L’activité des abattoirs français est restée inférieure en février 2023 de 2,4 % à son niveau de 2022. Elle est également en retrait en cumul sur les deux premiers mois de l’année.

« En février 2023, les abattages de bovins continuent de se replier par rapport au niveau bas de 2022, observe Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans une note d’Infos rapides mise en ligne le 31 mars 2023. Dans un contexte de hausse de la consommation, les importations de viande bovine augmentent sur un an tandis que les exportations reculent, continuant à creuser le déficit commercial. »

Quatorze mois d’affilée

C’est la quatorzième baisse mensuelle consécutive qu’enregistrent les abattages de bovins. Ceux de vaches laitières sont quasi stables en février sur un an (+0,4 % en têtes). En revanche, ils plongent de 9,1 % par rapport à leur moyenne de 2018-2022. Ceux de vaches allaitantes reculent de 0,6 % en nombre de têtes sur un an et de 3,7 % par rapport à leur moyenne quinquennale.

Les abattages de bovins mâles de 8 à 24 mois se maintiennent sur un an, mais sont inférieurs de 7,2 % à leur moyenne de 2018-2022. Ceux de mâles âgés de plus de 24 mois, ils ont plongé de 5,8 % en février 2023 par rapport à 2022. Et ceux de veaux de boucherie accusent toujours un net repli : de 8,2 % sur un an et de 12,7 % par rapport à la moyenne de 2018-2022.