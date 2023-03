À l’image des dix dernières années, le cheptel européen décroît entre 2021 et 2022, toutes espèces confondues. La France s’inscrit dans cette tendance avec, notamment, de fortes baisses de ses populations bovines et caprines.

Qu’il s’agisse des porcs, des bovins, des ovins ou des caprins, le nombre d’élevages n’a cessé de diminuer dans l’Union européenne entre 2021 et 2022. C’est le constat que dresse Eurostat, le service de la statistique de la Commission européenne, dans une étude publiée ce mercredi 22 mars 2023.

© Eurostat - Toutes espèces confondues, le cheptel de l'Union européenne diminue entre 2021 et 2022.

Une poignée de pays réduit le cheptel européen

En novembre-décembre 2022, Eurostat recense 134 millions de porcs (–5 % par rapport à 2021), 75 millions de bovins (–1 %), 59 millions d'ovins (–2 %) et 11 millions de caprins (-3 %). Une baisse généralisée à toutes les espèces.

Concernant les populations porcines, l’Allemagne et le Danemark ont ​​signalé une baisse de leurs cheptels, équivalant à plus de la moitié de la réduction globale de l’Union européenne. Des effectifs réduits qui s’inscrivent dans une tendance générale. Tous les pays européens qui comptent plus de trois millions de porcs ont enregistré des baisses. À deux exceptions près : l’Italie avec +330 000 têtes, soit +4 % par rapport à 2021 ; et la Suède avec +50 000 têtes, soit +3 %.

© Eurostat - Les élevages de porcs et de bovins ont diminué dans presque tous les pays européens en 2021.

Concernant les bovins, la France et l’Italie ont signalé une diminution de leurs populations, équivalant à plus des deux tiers de la baisse globale de l’Union européenne. La baisse de la France était égale à 40 % de la réduction globale : –340 000 têtes, soit –2 % par rapport à 2021.

Toujours sur la même période, en novembre-décembre 2022, la diminution du cheptel ovin en Espagne équivalait à 57 % de la réduction globale, tandis que celle de la France était de 36 ​​ %. Cela représente 400 000 têtes en moins, soit –6 % sur un an.

En ce qui concerne le cheptel caprin, la diminution de l’Espagne équivalait à 33 % de la réduction globale de l’Union européenne et celle de la Grèce était égale à 23 %.

Ces informations proviennent de données provisoires sur le cheptel de l’Union européenne.