À l’image de ces deux prédécesseures, la troisième et avant-dernière série des ventes de Lanaud pour la campagne de 2022-2023 a fait carton plein. La totalité des reproducteurs limousins présentés à la mi-mars ont une nouvelle fois trouvé preneurs, un tiercé « inédit dans l’histoire de la station ».

La troisième série des ventes de Lanaud pour la campagne de 2022-2023 s’est tenue les 15 et 16 mars 2023. Les enchérisseurs, présents sur le ring du pôle de Lanaud ou en ligne, se sont laissés séduire par la totalité des mâles limousins espoirs et reproducteurs Jeunes (RJ) présentés.

Un taux de vente optimal déjà atteint sur les deux premières séries. Un fait « inédit dans l’histoire de la station » et gage de « l’excellence génétique » des animaux, soulignent les organisateurs dans un communiqué publié le 22 mars.

La plus haute enchère à 6 700 € pour la vente Espoir

© France Limousin Sélection - Le jeune taureau Sans Coeur Espoir, né au Gaec Combelles-Boyer (12) et acheté par Julien Estivals (12), décroche le top-price de la vente espoir du 15 mars 2023. Il part pour 6 700 €.

Le 15 mars, 42 jeunes taureaux qualifiés espoirs et deux non-qualifiés se sont succédé sur le ring. Tous ont trouvé preneurs, pour « une très bonne moyenne de prix » de 4 564 €. Parmi eux, 8 vont quitter l’Hexagone pour la Belgique, l’Espagne, l’Italie ou la Pologne. « Les étrangers continuent à plébisciter la génétique française “made in Lanaud” et les garanties associées », se réjouit Interlim.

La barre des 6 500 € a été franchie par 4 taureaux espoirs, dont Sans Cœur Espoir qui rafle le top-price à 6 700 €. Né dans l’Aveyron et racheté par un éleveur voisin, « ce fils de Meiji RJ sur Lausanne TA PS est très complet, avec de bonnes épaisseurs musculaires dans son dos et son quartier arrière. Il possède également une très bonne arrière-main et de la finesse d’os. »

Un Top price à 23 300 € pour la vente RJ

Les 43 mâles RJ présentés sont partis pour une moyenne de 6 651 €, le 16 mars. Les acheteurs étrangers, venant de la Belgique, de l’Espagne, de la Hongrie, de l’Italie, du Luxembourg et du Portugal, ont mis la main sur 10 d’entre eux.

Deux taureaux limousins ont dépassé le cap des 14 000 €. Le top-price revient à Tebeau RJ, pour la modique somme de 23 300 €. Le jeune mâle, également né en Aveyron, part pour l’Allier. « C’est un fils de Marabou RRE VS sur Justinia RRE, de type mixte volumineux et puissant. Il est exceptionnel dans son bassin et très harmonieux. Du côté de la génomique, il affiche : CR 10, DS 10, FN 9 et AV 8, ce qui lui permet d’obtenir le Label Vêlage +. »

© France Limousin Sélection - Le jeune taureau Tebeau RJ, né à l’EARL Rouchès (12) et vendu à Olivier Lena (03), obtient la plus haute enchère de la vente RJ du 16 mars 2023. Il part pour 23 300 €.

Rendez-vous les 14 et 15 juin prochains, pour les ventes de la quatrième série de cette campagne (espoirs, RJ et génisses).