L'évolution du climat remet en question la résistance des animaux à leurs conditions environnementales. Pour Thomas Pavie, de FranceAgriMer, la diversité génétique des animaux d'élevage français permet une sélection adaptée selon la zone géographique.

Augmentation des températures, fourrages différents, risques sanitaires… de nombreuses conséquences du dérèglement climatique impactent l’élevage en France. Thomas Pavie, vétérinaire et délégué à la filière génétique animale de FranceAgriMer, considère que la France va pouvoir puiser dans son trésor génétique pour trouver des animaux adaptés aux évolutions à venir. « Avec 58 races bovines sur notre territoire, nous avons un réservoir de gènes qui est unique au monde », a-t-il assuré, lors d’une conférence organisée par FranceAgriMer au Salon international de l’agriculture le 27 février 2023.

Préserver les races locales

L’idée est de croiser des races locales à d’autres, "plus génériques", pour favoriser l’émergence de critères de résistance à la chaleur, aux maladies... « Mais pour cela, il est indispensable de préserver le noyau des races locales », souligne Thomas Pavie. Ce travail d’adaptation, très long, a été réalisé par des générations d’éleveurs. Leurs observations et leur travail de sélection ont créé des races locales qui, aujourd’hui, sont devenues mondiales pour certaines. « La diversité, on l’a déjà, souligne Jérôme Pavie. Cela nous donne un pouvoir au niveau international : nous sommes maîtres de l’élevage que nous voulons pour demain. »