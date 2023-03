Douze élevages particulièrement engagés dans une stratégie d’autonomie protéique ont été mis à l'honneur le 2 mars 2023 au Salon de l’agriculture.

Le programme Cap Protéines (1) a remis les Trèfles d’Or aux élevages (bovins laitiers ou allaitants et d’ovins laitiers ou allaitants) les plus engagés dans une démarche d’autonomie protéique lors du Salon de l’agriculture, le 2 mars 2023.

« Ces récompenses symboliques veulent faire ressortir trois à quatre exploitations par espèce, celles avec les systèmes les plus autonomes et cohérents, celles avec les meilleurs résultats techniques mais surtout économiques ou celles ayant accompli les plus gros efforts pour être autonome », soulignent le programme dans son communiqué de presse.

En bovins lait, les gagnants sont :

Le Gaec Gâtinais , élevage de 64 vaches laitières bios dans la Vienne. Mickaël et Céline Moreau sont quasiment autonomes en protéines (99 %) grâce aux prairies multi-espèces.

, élevage de 64 vaches laitières bios dans la Vienne. Mickaël et Céline Moreau sont quasiment autonomes en protéines (99 %) grâce aux prairies multi-espèces. L’ EARL Les Tilleuls, élevage de 80 vaches laitières dans le Calvados. Vincent Hue combine pâturage tournant, prairies multiespèces, production de luzerne et parvient à 99 % d’autonomie.

élevage de 80 vaches laitières dans le Calvados. Vincent Hue combine pâturage tournant, prairies multiespèces, production de luzerne et parvient à 99 % d’autonomie. Laurent Dodane, éleveur de 30 vaches laitières bios en Haute-Saône s’appuie lui aussi sur les prairies multiespèces pour atteindre 98 % d’autonomie protéique.

En bovins allaitants, les gagnants sont :

Le Gaec Redondaud , naisseur-engraisseur de bœufs charolais dans l’Allier. Kevin Redondaud et Émilie Blanchard sont autonomes à 100 % grâce à leur luzerne pure, prairies multiespèces et méteils grains.

, naisseur-engraisseur de bœufs charolais dans l’Allier. Kevin Redondaud et Émilie Blanchard sont autonomes à 100 % grâce à leur luzerne pure, prairies multiespèces et méteils grains. Le Gaec de la Rhumerie , naisseur-engraisseur de bœufs limousins bio en Loire-Atlantique. La culture de différents mélanges céréales-protéagineux triés à la récolte est le levier actionné par Benoît Gautier pour atteindre 97 % d’autonomie.

, naisseur-engraisseur de bœufs limousins bio en Loire-Atlantique. La culture de différents mélanges céréales-protéagineux triés à la récolte est le levier actionné par Benoît Gautier pour atteindre 97 % d’autonomie. Bruno Ramousse, naisseur sélectionneur de Limousin en Haute-Loire a développé les légumineuses dans ses prairies fauches (luzerne, mais aussi trèfle violet), la culture de méteil fourrager (céréales-protéagineux immatures) puis de dérobées (colza et sorgho fourragers).

En ovins lait, les gagnants sont :

Le Gaec Etcheberria , éleveur de 330 brebis laitières pour l’Ossau-Iraty. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Pierre et Maïté Couillet toastent le soja qu’ils produisent afin d’augmenter la teneur en protéines assimilables et réduire les facteurs antinutritionnels.

, éleveur de 330 brebis laitières pour l’Ossau-Iraty. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Pierre et Maïté Couillet toastent le soja qu’ils produisent afin d’augmenter la teneur en protéines assimilables et réduire les facteurs antinutritionnels. Le Gaec de la Manentié , élevage de 670 brebis laitières dans le Tarn. Mathieu Gasc et Mickaël Soule optimisent la valorisation de l’herbe en complément de la production de pois et de céréales.

, élevage de 670 brebis laitières dans le Tarn. Mathieu Gasc et Mickaël Soule optimisent la valorisation de l’herbe en complément de la production de pois et de céréales. La Ferme des 4 Vents, élevage bio de 120 brebis laitières en Bretagne où Jean-Claude Juhel a choisi de sécher l’herbe en grange.

En bovins allaitants, les gagnants sont :

La Ferme de Sauvigny , élevage bio de 330 brebis dans les Deux-Sèvres. Nicolas Paillier conduit une troupe ovine de 330 brebis mères et 22 vaches allaitantes en Gâtine et engraisse la totalité de ses agneaux à l’herbe.

, élevage bio de 330 brebis dans les Deux-Sèvres. Nicolas Paillier conduit une troupe ovine de 330 brebis mères et 22 vaches allaitantes en Gâtine et engraisse la totalité de ses agneaux à l’herbe. Jean-Christophe Reix , élevage bio de 380 brebis en Haute-Vienne. Il cultive des prairies semées en mélange multi-espèces, des prairies riches en légumineuses et des céréales en mélange avec des protéagineux pour produire son propre concentré.

, élevage bio de 380 brebis en Haute-Vienne. Il cultive des prairies semées en mélange multi-espèces, des prairies riches en légumineuses et des céréales en mélange avec des protéagineux pour produire son propre concentré. Le Gaec la Sizampe, élevage bio de 570 brebis dans le Vaucluse. Sabine Lopez et Julien Bonnet misent sur diversité d’espèces au sein des mélanges prairiaux implantés. Depuis cinq ans, les deux éleveurs implantent aussi des méteils sur les surfaces les plus productives de leur exploitation située à 1 000 m d’altitude.

Les élevages caprins lauréats ont déjà été récompensés en octobre lors de la journée Cap Vert de Lusignan dans la Vienne et lors de la journée portes ouvertes de la ferme expérimentale caprine du Pradel à Mirabel en Ardèche.