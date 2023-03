Dans un arrêté publié au Journal officiel le 27 février 2023, le ministère de l’Agriculture décrit les modalités de mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l’espèce Gallus gallus en filière ponte, et chez les reproducteurs des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus en filière de chair.

C’est un renforcement des mesures de lutte contre les salmonelles qui s’ouvre. Dans un arrêté publié le 27 février 2023 au Journal officiel de la République française, le ministère de l’Agriculture présente le nouveau programme national en la matière. Il se destine en particulier aux propriétaires ou détenteurs de troupeaux de reproducteurs de l’espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo, de futures pondeuses et de pondeuses d’œufs de consommation.

Accès « simplifié » à la vaccination

Ce texte instaure un dépistage systématique des infections aux salmonelles des groupes 1 ou 2 des troupeaux de volailles de reproduction des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus, et des troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d’œufs de consommation de l’espèce Gallus gallus.

Il texte prévoit également l’élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction des espèces précédemment citées infectés par des salmonelles du groupe 1 ainsi que l’assainissement des produits qui en sont issus. « Les modalités de gestion des troupeaux infectés ou suspectés dans le but de limiter la diffusion des salmonelles au sein et en dehors de l’élevage sont renforcées », résume le ministère.

Par ailleurs, « l’accès à la vaccination avec des vaccins vivants dans les élevages de futures pondeuses d’œufs de consommation ou des futurs reproducteurs au stade multiplication est simplifié ».