La cellule de crise du Réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine (Respe) recommande de respecter « rigoureusement » les mesures de précautions afin de limiter la circulation de la grippe équine et de l’herpèsvirose de type 1 (HV1 ou rhinopneumonie) dont des cas ont été détectés en France et en Espagne.

« Il n’a pas été noté d’évolution majeure du nombre de foyers de grippe, indique le Respe dans son communiqué diffusé le 2 mars 2023. La situation dans les centres d’entraînement et les écuries de trotteurs continue d’évoluer favorablement avec un suivi strict des mesures sanitaires. » Des foyers isolés ont été recensés mais sans lien épidémiologique entre eux. Ils concernent principalement des activités de loisir, comme en décembre, et plusieurs sont en lien avec l’importation ou l’introduction de chevaux non vaccinés.

Pour l’herpèsvisrose de type 1 (rhinopneumonie), en France, plusieurs foyers ont été déclarés, dont certains dans des effectifs importants. Les chevaux ont présenté des formes respiratoires et/ou des avortements. Pour le moment, aucune forme nerveuse n’est observée. En Espagne, le site concours d’Oliva a été arrêté à la suite de l’identification de plusieurs cas positifs. Des mesures sanitaires ont été rapidement prises par les organisateurs. Deux autres concours ont lieu à cette même période en Espagne, mais aucun cas n’y a été recensé.

Pas de déplacement pour un cheval qui présente de la température

Dans ce contexte de circulation virale, le Respe préconise la mise en place de mesures de précautions rigoureuses pour toutes les activités équestres (haras, centres de reproduction, salons, meetings sportifs, courses, ventes, foires…). Ces mesures concernent :

La mise en œuvre de la quarantaine, pour l’introduction de chevaux entrants et ceux revenant de concours ou de tout rassemblement ;

La séparation stricte entre les différentes catégories de chevaux, plus particulièrement pour les structures ayant une activité d’élevage ;

L’isolement avec prise de température et suivi journalier pendant a minima une semaine et réalisation d’un test PCR avec recherche des virus de la grippe et HV1, en cas de doute sur l’état de santé d’un animal ou s’il y a un doute qu’il provienne d’un site où des cas de grippe ou de rhinopneumonie ont été confirmés ;

L’annulation de tout déplacement, lorsqu’un cheval présente le moindre symptôme, à commencer par l’hyperthermie. Dans ce cas, la réalisation d’un écouvillon nasopharyngé pour la mise en œuvre d’un test PCR pour rechercher le virus de la grippe ou de la rhinopneumonie est la conduite à suivre.

Le Respe rappelle que les bonnes pratiques d’hygiènes sont importantes et la rigueur doit être de mise notamment lors du transport qui présente un risque d’aggravation de la diffusion du virus et de l’apparition de nouveaux foyers. Il souligne aussi l’importance de la vaccination selon les protocoles en vigueur. « Si cette dernière n’est pas une garantie individuelle absolue, elle permet à l’échelle collective de réduire l’intensité de la circulation virale et des symptômes », insiste le réseau.