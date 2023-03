Le signe de qualité IGP Agneau des Pyrénées a été lancé officiellement le 1er mars 2023 dans le cadre du salon de l’agriculture sur le stand du Coram (Collectif des races locales de massif).

L’ensemble des acteurs du dossier (1) étaient présents le 1er mars 2023 sur le stand du Coram pour le lancement de l’IGP Agneau des Pyrénées. Le territoire de l’IGP comprend les départements des Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, l’Ariège, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Première médaille d’or

Le projet de cette IGP commune à toute la chaîne des Pyrénées a été validé au niveau européen le 7 septembre 2022. Le signe officiel de qualité a remporté sa première médaille d’or au concours général agricole. Elle a été décernée le 28 février 2023 au salon de l’agriculture à Jucla Viandes avec le groupement Arterris, dans la catégorie viandes d’agneau sous SIQO.

« Cette IGP et la reconnaissance de la pratique de la transhumance au Patrimoine culturel immatériel de la France depuis 2020 représentent deux nouveaux atouts pour le monde pastoral et la mise en avant des produits et des savoir-faire », souligne le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans son communiqué de presse.