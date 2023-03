Alors que les abattages d’agneaux continuent de se replier, les cours quant à eux continuent de progresser.

En janvier 2023, le cours de l’agneau reste élevé. En effet, en moyenne il s’est établi à 8,23 €/kg, soit 46 centimes d’euro de plus qu’il y a un an (+ 1,48 € par rapport à la moyenne quinquennale). C’est ce qu’indique Agreste dans sa dernière note de conjoncture. Le service statistique du ministère de l’Agriculture explique ce maintien à des niveaux élevés en raison de l’offre limitée. Entre décembre 2021 et décembre 2022 la consommation de viande ovine a augmenté de 3,2 % .

Hausse des importations de viande ovine

Le même mois, les abattages d’agneau se sont repliés de 13,4 % en glissement annuel et de 12,4 % par rapport à la moyenne quinquennale. Ils reculent ainsi pour le neuvième moi consécutif.

Dans le même temps, les abattages d’ovins de réforme dépassent pour la huitième fois leur niveau de 2022 (+ 9,7 %).

Du côté des importations, en décembre 2022, celles d’ovins vivant ont reculé de 30,6 % en glissement annuel. Quant aux importations de viande ovine destinée au marché français elles ont dans le même temps progressé de 8,5 %.

Elles sont portées par les achats en provenance du Royaume-Uni (+ 13 %), d’Irlande (+ 9 %) et de la Nouvelle-Zélande (+ 28 %).