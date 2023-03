Au Salon de l’agriculture, Marc Fesneau aborde l’adaptation des filières élevage au changement climatique : « les éleveurs et la société doivent se partager la responsabilité, ça ne peut pas être un travail unilatéral ».

Le modèle agricole est déjà impacté par le changement climatique. C’est en partant de ce constat que Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, s’est exprimé le 27 février 2023 au Salon de l’agriculture, aux côtés des interprofessions porcine (Inaporc), du bétail et des viandes (Interbev) et du lait (Cniel).

Comment faire face au changement climatique pour les filières d’élevage ? Deux mots-clés : atténuation, adaptation. « Le but est bien d’atténuer l’effet du changement climatique sur vos productions, tout en réduisant les émissions », souligne le ministre. Pour ce faire, Marc Fesneau insiste, la responsabilité doit être partagée : « ce ne sont pas les éleveurs d’un côté et la société de l’autre. La société doit être à vos côtés ».

« Besoin de stabilité »

Pour le locataire de la rue de Varenne, il est primordial de reconnaître la part d’effort fournie par les éleveurs, et la valeur de leur travail. Pour cela, l’enjeu majeur est d’arriver à mieux faire comprendre la réalité du métier d’éleveur à ceux qui la connaissent moins. « On a du mal dans ce pays à reconnaître les efforts que vous fournissez et la réalité qui est la vôtre », déplore Marc Fesneau.

D’autant plus que les problématiques liées au changement climatique ne sont pas nouvelles pour les éleveurs. « Par essence vous allez déjà dans le sens de l’atténuation de l’impact de vos pratiques sur le climat », constate le ministre. « Les filières d’élevage ont besoin de stabilité dans un monde où tout est instable » conclut – il.