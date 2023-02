C’est un normand, Romain Vivier qui s’est emparé du trophée des dix-huitièmes Ovinpiades. La compétition, organisée par la filière ovine dans le cadre du programme Inn’Ovin s’est déroulée le samedi 25 février 2023 sur le grand ring du Salon international de l’agriculture.

Âgé de 17 ans, Romain Vivier étudie en première générale au lycée d’Yvetot en Seine-Maritime. Sur le podium, il devance Clara Viguié, 20 ans, arrivée deuxième ex aequo avec Thomas Jaquemart, 20 ans lui aussi. Tous deux suivent un certificat de spécialisation ovin, Clara au CFA du Lot, et Thomas au CFP de Mirecourt dans les Vosges. Clara Viguier, première dans la catégorie féminine, a également été sacrée meilleure jeune bergère. Elie Dulac, en BTS au lycée de Tulles-Naves en Corrèze est monté sur la troisième marche du podium.

Un jury d’éleveurs et d’experts

Les candidats sélectionnés, 15 filles et 25 garçons, tous très motivés, concouraient devant un jury composé d’éleveurs et d’experts de la profession, dont certains avaient eux-mêmes participé à une précédente édition des Ovinpiades. Théo Guffroy, par exemple, conseiller ovins à la chambre d’agriculture de l’Aisne depuis quelques mois, jugeait sur le pôle santé. « Je suis beaucoup plus détendu cette année », confie-t-il et reconnaît que le niveau des concurrents est relevé. Marie Delpech, la meilleure bergère de 2022, jugeait cette année le parage. La jeune étudiante à Vet-agro sup de Clermont-Ferrand participera au renouvellement des générations puisqu’elle a prévu de reprendre la ferme de ses parents dans le Lot.