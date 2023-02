La hausse de la production de lait et la faiblesse de la demande internationale pèsent sur le marché européen.

Les cours du beurre et de la poudre de lait écrémé font grise mine. « Après être passés fin 2022 sous les niveaux de 2021 à pareille époque, le prix beurre s’affichait à 5 290 €/tonne et celui de la poudre maigre à 2 810 €/t en première semaine de 2023 », rapporte l’Institut de l’élevage (Idele), en se basant sur les données de l’Association de la transformation laitière française (Atla).

Cette tendance baissière s’explique par une reprise de la collecte laitière européenne sur le second semestre de 2022. Et ce, à la faveur de prix « incitatifs » dans les pays nordiques, et de conditions météo particulièrement douces. De quoi « changer la donne pour le complexe beurre-poudre, dont les fabrications se sont nettement accélérées », observe l’Idele. D’après FranceAgriMer, en novembre 2022, les volumes de poudre maigre produits en Europe ont bondi de 8,4 % par rapport à 2021, et de 4,5 % pour le beurre.

Possibles stocks

Or le commerce ne suit pas. En cumul de janvier à novembre 2022, les exportations communautaires de poudre maigre sont en recul de 12 % sur un an, soit 86 000 tonnes de moins. Sur le seul débouché chinois, les envois se replient de 36 % pour la poudre maigre (- 43 000 t) et de 25 % pour le beurre. Faute de prix compétitifs sur cette période face aux États-Unis et à la Nouvelle-Zélande, « l’Union européenne à 27 a peiné à trouver de nouveaux marchés voire garder ses parts de marché historiques », analyse l’Idele. Car en parallèle, l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont « fortement accru leurs importations de poudre maigre », et se sont approvisionnés sur les continents américains et océaniens.

Dès lors, le risque d’encombrement du marché se fait sentir. Selon l’Idele, des stocks de poudre maigre pourraient être constitués chez les opérateurs nord européens. Sur la valorisation du lait transformé en beurre-poudre maigre, le verdict est donc sans appel. Elle est « ramenée à 413€/1 000 l sur le marché européen et 372 € sur le marché mondial » en janvier 2023.