Près d'une centaine d'éleveurs laitiers a manifesté ce 7 février 2023 devant le siège de Carrefour à Massy (Essonne). Ils répondaient à l'appel de l'Apli, de la Coordination rurale et de European Milk Board. L'enseigne s'est engagée à mettre en avant les marques de producteurs dans ses magasins.

"Nous voulons continuer à produire du lait demain et nous voulons aussi maîtriser les prix de vente, clame Adrien Lefèvre, président de l'Association des producteurs de lait indépendants (Apli) France et éleveur dans les Ardennes. Aujourd'hui, les marques de distributeurs (MDD) sont en train de prendre le pouvoir. Carrefour vend presque sans marge les produits sous MDD et augmente le prix de vente au consommateur des marques de producteurs. L'enseigne favorise ainsi ses propres marques, et, en plus, relègue les marques de producteurs en fond de magasin, sans aucune visibilité."

55 centimes par litre de lait

Sous les bannières de l'Apli, de la Coordination rurale et de European Milk Board (EMB), les éleveurs sont venus de toute la France, et même de la Belgique. Ils demandent à être payés 55 centimes d'euro par litre de lait, afin de faire face à la hausse des coûts de production. "Nous voulons aussi plus de réactivité de la part de Carrefour ! martèle Adrien Lefèvre. Nous avions négocié une hausse des prix en février 2022, et les prix ont commencé à monter à la fin de l'année 2022... ils amorcent déjà une redescente !" Alors que les négociations commerciales s'achèveront à la fin de février 2023, "nous demandons une répartition équitable de la valeur, appuie Boris Gondouin, membre du comité directeur de l'EMB. L'agriculteur est toujours la variable d'ajustement, ce n'est plus possible !"

Pour Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale, "la distribution n'est pas dans son rôle en augmentant les prix des briques de lait aux consommateurs alors que les producteurs français continuent de toucher 45 centimes par litre de lait." Avant que les représentants des trois organisations ne soient reçus par Carrefour, les éleveurs ont déversé quelques dizaines de litres de lait devant le siège international de l'enseigne. Le résultat des discussions conditionnait le devenir des 12 000 litres de lait restant du camion citerne amené sur place.

Après plus d'une heure d'échanges, les éleveurs repartent sans déverser davantage de lait. "Ils ont admis des erreurs dans les négociations commerciales avec les producteurs et confirment que les marques de distributeurs ont pris beaucoup de parts de marché, au détriment des marques de producteurs, relève Adrien Lefèvre. Ils se sont engagés à mettre en avant les marques de producteurs notamment grâce à des actions de communication. Ce sont beaucoup de promesses."

Les éleveurs laissent moins d'un mois à l'enseigne pour les tenir. Rendez-vous est pris avec la direction de Carrefour au Salon de l'agriculture le 2 mars prochain, au lendemain de la fin des négociations commerciales qui conditionnent les prix à la production pour l'année à venir. "Si nous ne voyons pas de changement, nous mettrons en place d'autres actions", prévient Adrien Lefèvre.