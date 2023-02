Alors que les négociations commerciales se clôturent dans moins d’un mois la Fédération nationale des producteurs de lait regrette l’attitude de l’aval de la filière qui met notamment la pression sur les organisations des producteurs

"Cette année encore, les négociations commerciales sont tendues ", se désole la FNPL ( Fédération Nationale des Producteurs de Lait) dans un communiqué du 3 février 2023. Alors que les négociations commerciales doivent se terminer à la fin de février 2023, le syndicat regrette notamment l’attitude de l’aval de la filière qui " ne semble toujours pas avoir compris le sens de la construction du prix en marche avant ".

Menace d'arrêt de la collecte

Elle dénonce notamment les laiteries qui mettent " la pression sur les organisations de producteurs (OP), par exemple en dénonçant les contrats-cadres pour chercher à faire signer en direct des producteurs sous la menace d’un arrêt de collecte ". Le syndicat assure qu’il continuera à soutenir les OP " au plus haut niveau ".

D’après la FNPL, les négociations sont ainsi tendues : " sous couvert de défense du pouvoir d’achat, prétexte habituel, certaines enseignes refusent les hausses au titre de la matière première industrielle qui n’est, elle, pas sacralisée ". Pour peser sur les négociations et découvrir certaines cartes, et obtenir le retour total aux producteurs des hausses qui seront payées par les consommateurs le réseau FNPL est " déjà en action dans les grandes et moyennes surfaces ".