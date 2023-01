Équiper les loups de balises GPS pour étudier leur comportement est un projet qui énerve les éleveurs.

" Après trois ans passés à travailler sur le dossier « loup », j’ai plus de questions que je n’ai de réponses ", déclarait Jean-Paul Celet, préfet coordonnateur du plan loup, contacté début janvier. Mieux connaître le comportement du prédateur est un des objectifs du plan national. Le fonctionnement des meutes n’est pas identique.

" Il en existe qui n’attaquent pas les troupeaux et nous aimerions comprendre pourquoi, précise Jean-Paul Celet. Pour cela, il faudrait poser des colliers GPS sur les différents animaux d'une meute. " Cela implique la capture des loups pour la pose de capteurs.

Or, la Fédération nationale ovine (FNO) est vent debout contre cette idée. " Depuis que la population lupine se porte bien, la priorité c’est la préservation de l’élevage et des éleveurs", martèle Claude Font, référent loup à la FNO. Il est inconcevable pour les exploitants d'observer leurs brebis se faire décimer par les loups. " D’autant plus que les attaques continuent de progresser ", poursuit Claude Font.

"Préserver l'élevage avant tout"

Pour la FNO, l’urgence est à la baisse de la pression de prédation. " Pour les études, de nombreux pièges « photo ou caméra » sont installés dans la nature, explique Claude Font. Que l’on commence par analyser les images qu'ils fournissent ", déclare-t-il.

D’autres éleveurs ou bergers qui côtoient le prédateur souhaiteraient que leurs observations soient davantage prises en compte par l'Office français de la biodiversité (OFB). " Pendant longtemps, nous avions remarqué que certains loups étaient noirs, explique Jacques Couron, président de la Fédération régionale ovine de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il a fallu que l’un d’entre eux se fasse tuer en situation d’attaque en 2019 pour que les agents reconnaissent nos observations. "

Un projet "fou"

La Coordination rurale juge le projet "complètement fou". "Comment va-t-on capturer ces loups, s'interroge Joseph Jouffrey, référent loup pour l'organisation syndicale. Ce sont des animaux sauvages ou des animaux domestiques ? Nous aimerions que les études s'attachent davantage à trouver des moyens pour faciliter notre travail."