Anvol, l’interprofession de la volaille de chair, estime qu’avec la révision en cours des normes de commercialisation, la Commission européenne « programme la fin de la filière volailles fermières française ».

« La Commission envisage de supprimer les normes permettant aux consommateurs d’identifier clairement les modes d’élevage des volailles », alerte Anvol, l’interprofession de la volaille de chair, dans un communiqué publié le 25 janvier 2023. Elle fait référence à la révision en cours des normes de commercialisation européennes, qui prévoit de "changer les règles concernant l’étiquetage des modes d’élevage des volailles ", explique Anvol.

" Suppression des règles d'étiquetage"

Pour l’heure, seules cinq mentions sont autorisées sur les produits : « Alimenté avec x % de … » ; « Élevé à l’intérieur - système extensif » ; « Sortant à l’extérieur » ; « Fermier - élevé en plein air » et « Fermier - élevé en liberté ». D’après l’interprofession, ces mentions sont exclusives. « Elles seules peuvent figurer sur les étiquettes en Europe et les opérateurs (éleveurs, abattoirs) sont contrôlés pour vérifier le bon respect de ces règles. »

Le projet porté par Bruxelles pourrait laisser le champ libre à des « mentions fantaisistes pour qualifier les modes d’élevages, sans aucun cadre ni contrôle ». La France serait le pays le plus impacté par cette « suppression des règles d’étiquetage ». Les volailles « fermières - élevées en plein air/en liberté » représentent plus de 20 % de la production de l’Hexagone, et impliquent « 5 000 éleveurs et 10 000 collaborateurs à ce jour », chiffre Anvol. L'interprofession appelle les pouvoirs publics à un « blocage du projet de la Commission ».