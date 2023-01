Les Banques alimentaires réitèrent leur appel aux dons de lait auprès des éleveurs. Alors que la demande n’a jamais été aussi forte, le réseau a connu une baisse inédite de 40 % des dons en 2022. Les démarches sont à faire avant le 15 février.

« Les Banques alimentaires ont vraiment besoin de vous ». Le premier réseau d’aide alimentaire en France lance un appel aux dons de lait auprès de tous les éleveurs. « Face à la poussée de la précarité alimentaire en France, en particulier chez les jeunes et les familles monoparentales, notre demande revêt cette année un caractère « pressant » », note l’organisation qui sollicite, avant le 15 février, des dons directs par les producteurs, en plus d’un engagement via leur laiterie.

1000 litres nourrissent 20 familles sur un an

Si les Banques alimentaires sont reconnaissantes du soutien que leur apportent depuis plus de 35 ans les producteurs de lait et les entreprises laitières, elles rappellent que mille litres sont susceptibles de nourrir vingt familles pendant un an. « Le lait est le produit de première nécessité dont on ne peut pas se passer au plan nutritionnel », souligne Gilles Le Pottier, de la banque alimentaire de Rennes et de l’Association de soutien aux banques alimentaires de l’ouest (ASBO).

Baisses inédites

En 2022, les dons de 575 producteurs ont représenté deux millions de litres, soit une baisse de 40 % au niveau national par rapport à l’année précédente. Pour la seule région de l’Ouest, premier bassin laitier en Europe, les banques alimentaires ont eu à déplorer une baisse plus forte encore, de 50%. Pour l’ASBO, recevoir un million de litres de lait, grâce aux dons de 500 producteurs et de leurs laiteries, serait « un geste fort en direction des plus démunis ».