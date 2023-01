La production française d’aliments composés s’établissait à 1 557 200 tonnes en novembre 2022, selon les chiffres du Snia et de La Coopération Agricole nutrition animale diffusés le 16 janvier 2023. Elle diminue de 6,3 % par rapport à 2021, avec autant de jours ouvrés ainsi qu'en cumul sur les onze premiers mois de l’année 2022.

"La volaille enregistre la plus forte chute de production, avec moins de 10 %. L’impact de l’influenza aviaire depuis avril 2022 se faisant encore sentir", déclare le Snia et de La Coopération Agricole nutrition animale (CA). À 6 906 400 tonnes, de janvier à novembre 2022, les fabrications destinées aux volailles se replient davantage que pour les autres animaux d'élevage. La production d'aliment pour bovins à viande chute de 0,6 % et de 6 % pour les porcins.

La production d'aliments en baisse depuis 2021

En novembre 2022, la production nationale d’aliments composés est en repli de 6,3 %, en comparaison avec l'année 2021, à la même date. Du côté des bovins, les volumes d’aliment produits reculent de 1,5 % pour s’établir à 319 000 tonnes. Cette baisse est plus marquée en aliments pour autres bovins ( moins de 3,6 %), qu’en aliments pour les vaches laitières qui se stabilisent à moins de 0,7%.

La tendance est également négative pour les porcins. Cette dernière atteint 6,5% avec une diminution de 6,4 % en aliments truies pour 56 000 tonnes. Un retrait de 8, 8 % en porcelets à 48 900 tonnes est observé ainsi qu’en engraissement avec une baisse de 6,1 % à 265 200 tonnes.

© Snia et La Coopération agricole nutrition animale - La production d’aliments composés a reculé de 6,3 % en novembre 2022 par rapport à l'année précédente.

Les tonnages destinés aux volailles chutent de 8,8 % et s'établissent à 662 600 tonnes. Les aliments pour pondeuses se maintiennent à moins de 1,1%. A contrario, l'ensemble des autres catégories subissent des baisses de production. Les aliments poulet reculent de 3,1%, la dinde de 12,9 %, les pintades de 11,5 %, les cailles de 16 % et les palmipèdes de 33,3%.

Du côté des lapins, ils se replient de 12,1 % et de 19,3 % pour les aliments d’allaitement.

L'épizootie de grippe aviaire frappe fort

Sur les onze premiers mois de l’année 2022, le Snia et La Coopération Agricole nutrition animale enregistrent une baisse de 6,3 % de la production globale d’aliments. Les volumes fabriqués pour les ruminants reculent de 0,6 %, suivi des porcins qui enregistrent une chute de 6 % "démontrant la tendance à la décapitalisation".

La volaille enregistre "la plus forte chute de production" avec une diminution de 10%. "Les baisses les plus fortes sont en palmipèdes (- 29,8 %), dindes (- 18 %), pintade (-10,1 %) et poulet (-7,2 %) alors que les aliments pondeuses sont à –2,9% et la caille à –0,7%" selon le rapport du Snia et du CA. Cette tendance s'explique par la situation sanitaire actuelle et l’influenza aviaire.

© Snia et La Coopération Agricole nutrition animale - La production d’aliments composés a reculé de 6,3 % sur les onze premiers mois de 2022 par rapport la même période de 2021. :

Les volumes destinés aux lapins reculent de 8,7 %, alors que ceux des aliments d’allaitement affichent une hausse de 8,1 %.