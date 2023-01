Seize vaches qui s'étaient enfuies de leur enclos au Québec ont été récupérées au terme d'une longue poursuite faisant intervenir les cow-boys d'un festival western local.

Elles ont occupé les chroniques canadiennes depuis des mois et leur cavale prend fin de manière heureuse. Toutes les vaches parties fuguer à l'été 2022 sont revenues ce dimanche chez leur éleveur, Pierre Lapointe, dans la région de Mauricie au Québec. L'histoire commence cet été. À la faveur d'une intempérie, vingt-quatre vaches passent la clôture de leur ferme de Saint-Barnabé, un village à une trentaine de kilomètres au nord de Trois-Rivières, une ville à mi-distance de Montréal et de Québec. Un peu moins de la moitié d'entre elles sont revenues spontanément à la ferme.

Mais une quinzaine d'entre elles a préféré se réfugier dans les bois, assez nombreux et grands dans cette partie forestière du Québec. Cachées dans les taillis pendant le jour et s'alimentant dans les champs la nuit, les vaches étaient quasiment redevenues sauvages. Elles avaient réussi pendant de longues semaines à déjouer les tentatives de capture, devenant des vedettes régulières des journaux télévisés. Elles avaient même réussi à échapper à des cow-boys du festival western local de Saint-Tite auxquels la municipalité de Saint-Barnabé avait fait appel.

Festival d'irresponsabilités

L'image peut faire sourire mais elle illustre le découragement de la mairie devant les diverses autorités qui se renvoyaient la balle sur la responsabilité et les moyens de la capture des bovins. Le 27 novembre 2022, le maire et la directrice générale de la municipalité voisine de Saint-Sévére, où les vaches venaient brouter, avaient raconté à la télévision canadienne leur désarroi : "Les autorités m'ont dit qu'on pouvait les abattre. Mais comment je peux faire : je suis seule dans mon bureau. Je n'ai pas les moyens. Je ne vais pas à la chasse aux vaches !"

Une pétition avait même été lancée pour demander l'accueil des vaches dans des refuges. Un créateur canadien avait commercialisé un tee-shirt affichant une vache sous le mot "liberté" ou "vive les vaches libres" pour faire clairement référence à cette cavale.

Coordination des opérations

Le 12 décembre 2022, le syndicat agricole local, l'UPA de Mauricie, prend en main la coordination des opérations de récupération des vaches. "Ce plan consiste, sur le long terme, à alimenter les animaux grâce à des mangeoires permettant la capture des vaches le moment venu", annonçait l'Union des producteurs agricoles de la région.

La méthode a fonctionné. "Des outils de surveillance, qui permettent de constater avec succès l’introduction des nouvelles habitudes des animaux, ont été mis en place. Graduellement, clôtures et autres appareils permettant leur rapatriement ont été déployés sur le terrain, laissant le temps aux vaches d’apprivoiser chaque jour le nouvel équipement. Ce déploiement est réévalué de jour en jour, en mesurant la réaction du troupeau à ces changements progressifs", raconte l'UPA six jours plus tard, après avoir déjà capturé quatre vaches. Finalement, toutes les vaches sont revenues chez leur propriétaire le 8 janvier 2023 annonce l'UPA. Selon le syndicat, le troupeau semble en bonne forme et se réadapte rapidement au retour à l'élevage.