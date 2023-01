91 génisses âgées de 12 et 18 mois ont quitté treize élevages de sélectionneurs salers du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Corrèze le 8 décembre 2023 en direction de la Bosnie-Herzégovine.

Depuis 2015, entre 55 et 165 salers sont exportés chaque année vers la Croatie, ainsi que vers la Bosnie-Herzégovine depuis 2018 et la Serbie depuis 2019. La rusticité et les qualités maternelles de la race acajou sont très appréciées par les éleveurs qui conduisent les troupeaux en race pure en plein air intégral ou en bâtiment d’hivernage.

Leur objectif est de produire de la viande et de constituer des cheptels mères de qualité. Ils louent également la faculté de ces animaux à éloigner les loups, notamment grâce à leurs cornes aussi imposantes que dissuasives.