Selon la Commission européenne, les habitudes alimentaires vont changer dans les dix années à venir. Les prises de conscience environnementales, sociétales et de santé pourraient entraîner une diminution de la consommation de viande rouge et de porc. Cela laisserait place à une plus grande demande en viande de volaille.

La production porcine européenne devrait baisser de 1 % par an entre 2022 et 2032, selon les prospectives de la Commission européenne, publiées le 9 décembre 2022. Cela représente une réduction de 2,2 millions de tonnes au total, en partie causée par des restrictions environnementales et une pression sociétale. En parallèle, la consommation diminuera au total de 1,3 kg par personne sur les dix prochaines années. À cela s’ajoute une baisse des exportations vers l’Asie, notamment en raison d’un regain de la production chinoise. Concernant les prix, ces derniers diminueront jusqu’en 2025, pour enfin se stabiliser aux alentours de 1500 € la tonne. Décapitalisation, Le nombre d'éleveurs de porcs diminue plus vite que le cheptel (28/12/2022) Résistance des volailles Le secteur de la volaille connaîtra une croissance moins rapide que la précédente décennie. La production et la consommation de volaille augmenteront de 0,2 % par an, démontrant une substitution du bœuf et du porc par cette viande blanche. Les exportations seront également en hausse, stabilisant les prix autour de 2 000 € la tonne d’ici à 2032. Malgré une légère baisse, ces derniers restent supérieurs à ceux observés avant la crise du Covid-19. Grippe aviaire : "La vaccination doit être adoptée dans toute l'Union européenne" (28/12/2022) Dans le contexte instable de 2022, ces estimations sont basées sur des conjectures jugées « plausibles » face au dérèglement climatique et aux conséquences de la crise du Covid-19 ainsi que de la guerre en Ukraine.

Cécile Prétot