Pour le septième mois consécutif, les abattages d'agneaux ont baissé en novembre 2022. Le manque d'offre soutient les cours.

Les abattages d'agneaux (en têtes) ont baissé de 4 % en novembre sur un an, selon la note Infos rapides du 20 décembre 2022, publiée par Agreste, le service statistique du ministère de l'Agriculture. Par rapport à la moyenne quinquennale 2017-2021, la baisse est même de 6,2 %. Novembre est le septième mois consécutif de baisse. "Dans le même temps les abattages d'ovins de réformes restent élevés (+16,5 % sur un an)", constate Agreste. Au total, le nombre d'ovins abattus baisse de 1,1 % sur un an.

Le coût de l'aliment flambe

Le recul de l'offre participe à la bonne tenue des cours. "En moyenne sur le mois de novembre, il s'établit à 8,27 €/kg, soit 43 centimes de plus qu'il y a un an", observe Agreste. Le coût de l'aliment pour les ovins reste élevé, et dépasse de 29 % le niveau d'octobre et de 46,4 % celui de la moyenne quinquennale.

Hausse des importations

Les importations de viande ovine bondissent de 11,4 % sur un an. Elles sont portées principalement par les achats en provenance de la Nouvelle-Zélande (+117 %).