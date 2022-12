Le ministère de l’Agriculture a dressé un bilan de la situation sanitaire française vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène. En élevage comme dans la faune sauvage, le nombre de cas a fortement progressé ces dernières semaines.

"La situation sanitaire au regard de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en France s’est détériorée depuis le mois d’août et a empiré au cours des dernières semaines", constate le ministère de l’Agriculture dans un bilan établi le 27 décembre 2022.

Les contaminations s'accélèrent

La France a franchi le cap des 100 foyers de grippe aviaire en élevage le 2 décembre 2022. À la date du 27 décembre, le ministère de l’Agriculture recense 238 cas confirmés depuis le 1er août dernier. Dans la faune sauvage aussi le nombre de cas a fortement progressé.

"Plus de la moitié des foyers en élevage sont concentrés dans la région Pays de la Loire dans une zone à risque de diffusion (ZRD) à forte densité de volailles, (notamment en Vendée et dans le Maine-et-Loire)", détaille le ministère. Cette situation a conduit les autorités à prendre des mesures spécifiques de prévention début décembre. Parmi ces mesures, la "dédensification" des volailles et palmipèdes dans les élevages de l’ouest de la France.

Des assouplissements pour la mise à l'abri des volailles

La "dédensification" est une option que le Sud-Ouest a lui aussi retenu. Sur l’ensemble du territoire métropolitain, les volailles doivent être mises à l’abri et les rassemblements de volailles sont interdits. Le ministère a annoncé des assouplissements des modalités de mise à l'abri.

Face à un risque de contamination accru du fait de la baisse des températures et de la forte activité migratoire des oiseaux sauvages, le ministère de l’Agriculture avait relevé le niveau de risque de "modéré" à "élevé" le 11 novembre sur l'ensemble du territoire métropolitain.