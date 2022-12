Cette année, les concours d'animaux de boucherie ont vu leurs effectifs baisser d’environ 15 %.

Comme il est de tradition une quinzaine de jours avant Noël, de nombreuses festivités ont été organisées autour du bœuf aux quatre coins de la France. Ces concours sont l'occasion pour chaque éleveur ou engraisseur de confronter ses meilleurs spécimens. Préparés avec soin depuis de longs mois, ces animaux de qualité hors pair font la fierté de leurs propriétaires et combleront les papilles de tous les amateurs de bonne viande au moment des fêtes de fin d'année.

Recul sensible des effectifs

En rayon, les disponibilités en chapon, dinde et autres volailles seront pénalisées par les mesures sanitaires appliquées pour endiguer l'influenza aviaire. Dans ce contexte particulier, les consommateurs se tourneront peut-être davantage vers la viande bovine, qui reste un plat festif incontournable, qu’elle soit servie en rôti, en tournedos en côte de bœuf ou en fondue.

Sur l'ensemble des manifestations, qui se sont tenues entre le 19 novembre et le 7 décembre 2022, près de 3 000 bovins de boucherie ont été présentés, affichant une baisse de 15 % par rapport à l’an passé.

Ce recul sensible des effectifs a conduit à un commerce nettement plus fluide que l'an dernier, période encore marquée par l'épidémie de Covid-19. Très peu d'invendus ont été enregistrés, malgré une demande en repli dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) et les boucheries artisanales.

Prix relevés

Côté prix, les grilles tarifaires ont été relevées, dans le sillage de la hausse globale des prix de la viande. En moyenne, les animaux non primés ont été valorisés entre 6,00 et 7,00 €/kg de carcasse.

Ceux primés se sont vendus de 7,00 à 8,00 €. La fourchette de prix des championnes s'est établie entre 8,00 et 9,50 €. Les « Grands Prix » ont atteint 10 à 13 €, voire plus pour quelques exceptions.