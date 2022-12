Pour le onzième mois consécutif, le nombre de têtes abattues a diminué (- 4 % en novembre 2022) par rapport à l'année précédente. En poids, cela représente une baisse de 3,6 %. Les cours se maintiennent face à cette réduction de l'offre d'animaux, qui se constate en France et dans l'Union Européenne, à laquelle s'ajoutent des coûts de production élevés.

Les vaches laitières sont les plus concernées par ce repli d'abattage, avec - 6,9 % de têtes sur un an en novembre 2022. " Les producteurs laitiers conservent les vaches dans les exploitations afin de bénéficier de la hausse des cours du lait", explique Agreste, le service de la statistique du ministère de l'Agriculture, dans une note de conjoncture publiée le 20 décembre 2022. On observe un cours moyen de la vache de type "O" supérieur de 36,8 % au niveau de 2021.

En vaches allaitantes, le nombre de têtes abattues recule également (- 3,7 %). Les prix de la vache R augmentent de 38,1 % par rapport à novembre 2021.

Du mieux pour les bovins mâles

Les veaux de boucherie accusent eux aussi une baisse du nombre de têtes à l'abattage sur un an (- 5,4 %). Ainsi, la baisse de l'offre engendre des cours nettement supérieurs à ceux de 2021 (6,97 €/kg carcasse).

Les bovins mâles de 8 à 24 mois ne sont pas concernés par ce repli, avec une légère augmentation du nombre de têtes abattues face au faible niveau de 2021.