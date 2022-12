Face à l’accélération du nombre de foyers d’influenza avaire dans les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres, le ministère de l’Agriculture souhaite réduire le nombre de volailles et de palmipèdes sur plusieurs dizaines de kilomètres autour des élevages atteints.

« Prévenir l’emballement de la situation », tel est l’objectif du ministère de l’Agriculture, en adoptant des « mesures renforcées » dans la région Pays de la Loire et le département des Deux-Sèvres à partir du lundi 5 décembre 2022.

Réformes anticipées, vides sanitaires allongés…

Concrètement, une zone réglementée supplémentaire de 10 à 20 km sera mise en place autour des foyers en zones à risque de diffusion (ZRD), c’est-à-dire, à forte densité de volailles. « L’objectif est de dé-densifier très rapidement par une réforme anticipée des lots valorisables de palmipèdes et de dindes », explique le ministère.

Toujours en ZRD, une zone dite « tampon » sera établie de 20 à 50 km autour des foyers. Dans celle-ci, l’abaissement de la densité sera obtenue en interdisant les mises en place des palmipèdes et dindes et en imposant un allongement des vides sanitaires pour les poulets et poules pondeuses. « On se donne un délai de trois semaines pour observer l’évolution de la situation sanitaire. Si la tendance demeure défavorable, ces mesures seront prolongées », indique le cabinet du ministre de l’Agriculture.

Pic de migrations

« Des dispositifs d’indemnisation seront déployés pour tenir compte de l’impact de ces mesures sur le fonctionnement des filières volailles », promet l’entourage de Marc Fesneau. Le ministère justifie ce nouveau renforcement de la prévention par « l’accélération du nombre de foyers d’influenza aviaire confirmés dans la région Pays de la Loire depuis une semaine, principalement en Vendée et dans les Deux-Sèvres »

Il indique que la période de migrations est à son pic, alors que « la densité d’animaux dans les élevages est importante, à l’approche des fêtes de fin d’année ». Au 1er décembre, 91 foyers en élevage ont été confirmés en France, dont 37 en Vendée et dans les Deux-Sèvres, depuis le 1er août dernier. D’après le ministère, 1,3 million d’animaux ont déjà été abattus.