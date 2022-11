La première série, présentée aux enchères les 16 et 17 novembre 2022, a lancé la trente-huitième campagne des ventes à la station de qualification de Lanaud, dans la Haute-Vienne. Au total, 171 veaux limousins ont été sélectionnés. Interlim génétique service dresse un bilan très positif pour l’ouverture de cette nouvelle campagne.

La première série de taureaux limousins, issue de la campagne 2022-2023, comptait 171 veaux : 82 RJ et 89 Espoirs en provenance de 127 élevages répartis dans 38 départements. "Elle était composée dans sa très grande majorité de veaux de type mixte avec toutefois quelques veaux plus précoces et d’autres plus tardifs, ainsi que quinze jeunes mâles génétiquement sans cornes", précise Interlim, le service commercial export des organisations françaises de reproducteurs en race limousine, dans un communiqué publié le 18 novembre 2022.

Comme à l’accoutumée, les enchères se sont déroulées simultanément en présentiel et sur internet. "Le ring des ventes était plein et nous comptions également plus de 220 personnes connectées sur le site de vente en ligne", rapporte l’organisation.

Un taux de vente "inédit" à 100 % pour les veaux espoirs

En ouverture du bal, 89 jeunes taureaux qualifiés "espoirs" ont été présentés. Tous ont trouvé preneur, à un prix médian à 3 300 €. "Un taux de vente de 100 % inédit pour une vente Espoirs de la première série et qui n’avait été atteint qu’une seule fois jusqu’alors, pour la quatrième série de la campagne 2021-2022", rappelle Interlim. Le top price revient à Starsky Espoir, né au Gaec Pro-Lim, dans la Haute-Vienne et acheté 6700 € par Hugues Daviet, basé dans l’Indre.

© Interlim - Starsky Espoir, fils de Nenuphar RRE VS sur Junion TA PS, est un mâle volumineux et puissant, avec de bonnes épaisseurs dans son dessus et dans son arrière-main. Il possède également un très bon quartier arrière. Côté génomique, il se caractérise par un Développement musculaire à 10, une Croissance à 9, l’Allaitement à 9 et des Facilités de naissance à 7.

Un autre mâle qualifié Espoir a atteint la barre symbolique des 6000 € : Satino BL, né chez Jean-Pascal Béranger en Loire-Atlantique et acheté par Marc Schmitz, situé au Luxembourg.

Les RJ ont tous trouvé acquéreur

Au lendemain de la vente des taureaux Espoirs, 82 Reproducteurs Jeunes (RJ) ont fait leur entrée sur le ring. 62 ont été vendus sur place et 20 en ligne. Là encore, la totalité des animaux a trouvé preneur pour une moyenne de prix de 6216 € et un prix médian de 6000 €.

Smart, né à l’EARL Rouchès dans l’Aveyron, a obtenu l’enchère la plus haute. Il a été adjugé 17200 € à l’Earl Hérisson (Sarthe) et à Gildas Larno (Morbihan) au terme d’enchères très disputées.

© Interlim - Smart, fils de Joli TA PS sur Naucelle TA PS, est un taureau puissant et complet, excellent dans son dessus et dans son quartier arrière. Côté génomique, il affiche des chiffres parlants : AV 10++, DS 10+ et CR 9.

Deux autres jeunes taureaux ont franchi la barre des 12000 € :

Soleil, né au Gaec Dublanc (Haute-Vienne), est un fils de Orient TA PS sur Nectarine RR. Il a été acheté 12 00 € en copropriété par le Gaec des Mézandray, la Scea Quenet, l’EARL RD et Jean-François Poutrel (Ille-et-Vilaine).

Starsky, né à l’EARL Pastorino (Indre-et-Loire), rejoint les cheptels du Gaec Lagautrière 23 et de l’Earl Dessasure, tous deux basés dans la Creuse, pour 12200€.

"Au total, sur cette première série, vingt-deux jeunes taureaux, soit 13%, sont exportés dans huit pays différents", résume Interlim.