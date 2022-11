Le conflit en Ukraine bouleverse la production du pays et le marché de l’œuf dans l’Union européenne.

La filière œuf ukrainienne est particulièrement touchée par la guerre. Contrairement à la production de volailles de chair qui se situe plutôt à l’ouest, la production d’œufs est très présente dans la région de Kiev.

« La perte de cheptel est estimée entre 20 et 30% en raison de la non mise en place de poulettes et de la destruction de bâtiments » explique Simon Fourdin, directeur du pôle économie de l’Institut technique de l'aviculture (Itavi). Il reste cependant une capacité de production dans les zones non touchées par le conflit. D’ici la fin de l’année, l’Ukraine pourrait repeupler les élevages au même niveau qu’avant la guerre. »

Reprise des exportations

Au fil des ans, l’Ukraine est devenue un acteur majeur aux portes de l'Union Européenne (UE). Le pays a connu une phase de croissance entre 2013 et 2020 exportant vers les Émirats arabes unis, la Lettonie, la Pologne ou encore l’Italie. Dès 2021, la réduction de production chez Avangardco (lire l'encadré ci-dessous), a entrainé un décrochage de 22 % de l'offre du pays avec 6,8 milliards d'œufs. Les exportations ont également baissé de 58%. La guerre a ensuite marqué un coup d’arrêt. Depuis juin 2022, les principales entreprises ont repris leur activité mais le marché connaît des bouleversements.

Les exportations ukrainiennes sont désormais focalisées sur l’UE (70% des envois sur les 6 premiers mois de 2022 contre 27% sur la même période de 2021). La Lettonie, partenaire historique de l’Ukraine absorbe 81% des échanges. Dans le cadre de l’effort de guerre, les conditions d’accès au marché européen ont été facilitées pour l’Ukraine avec la suppression de taxes. L’Itavi observe aussi une reprise des exportations vers Singapour et le Moyen Orient mais sur de petits volumes.