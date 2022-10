Le zénith du Sommet de l’élevage a été le théâtre du concours national charolais du 4 au 7 octobre, à Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme).

« Nous avons encore vécu une édition qui rentrera dans les mémoires », se félicite Sébastien Cluzel, président du Herd-Book Charolais (HBC). Cette année, c’est au Sommet de l’élevage que s’est déroulé le concours national charolais. « Cela reste un endroit privilégié », appuie le président du HBC. Plus de 380 animaux ont concouru sur « quatre demi-journées très intensives, et très palpitantes à vivre, souligne Stéphane Billoux, expert racial au HBC. Ils ont ainsi été scrutés, expertisés, par nos juges. C’est aussi énormément de travail de la part des éleveurs »

Des animaux « équilibrés »

Ces derniers ont primé des animaux équilibrés, présentant de belles qualités de race. À l’instar de Nefertiti, grand prix de championnat femelle, et de Poète, le grand prix de championnat mâle. Deux animaux très équilibrés entre leur développement squelettique et musculaire. Les lauréats des prix d’ensemble ont également présenté des animaux irréprochables et très réguliers.

Après cette « franche réussite » à Cournon-d’Auvergne, « nous allons nous positionner pour revenir dans les années qui viennent, promet Sébastien Cluzel. En tant que président, c’est une satisfaction de voir ce magnifique spectacle dans ce zénith ».